Super G Femminile St Moritz/ Streaming video e diretta tv, orario e vincitrice (Coppa del Mondo sci)

10 dicembre 2017

Oggi domenica 10 dicembre ecco un nuovo appuntamento con la neve di St Moritz: la coppa dl mondo di sci da ancora tappa in Svizzera per la seconda prova del Super G riservate alle donne: dopo la gara di ieri chi saranno le protagoniste assolute anche oggi? Secondo il calendario ufficiale però le prove di specialità previste in questo fine settimana dovevano essere tre: oltre alla gara di ieri e oggi , venerdi scorso avrebbe dovuto svolgere la combinata femminile con Slalom e Super g. Purtroppo però allora il maltempo e la forte nebbia avevano reso impraticabile la continuazione della gara. Dopo essere partite con lo slalom (dove ha primeggiato Mikaela Shiffrin) si è dovuto annullare tutto: oggi quindi sarà un’ottimo secondo banco di riscatto per molte protagoniste della Coppa del Mondo di Sci.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI ST. MORITZ

La terza prova del super-G femminile della stagione 2017-2018 della Coppa del mondo avrà inizio alle ore 10.30. Ricordiamo perciò che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose sulla neve rossocrociata (www.fis-ski.com).

LE PROTAGONISTE PIU’ ATTESE

Quando si tratta di protagoniste per il super Gigante nella coppa del mondo di sci in corso, un nome viene subito in mente ed è quello di Tina Weirather, vincitrice in carica qui a St Moritz, dominatrice nella prima prova della stagione a Lake Louise. La sciatrice del Liechtenstein, campionessa in carica della coppa del mondo di specialità ha iniziato alla grande la sua stagione, ma di certo non le mancherà la concorrenza anche in questa occasione. Se controlliamo infatti proprio quando accaduto a inizio mese in Canada ecco che allora il podio aveva visto un ottima Lara Gut, seguita dall’austriaca Nicole Schimdhofer che ovviamente avranno tanta voglia di confermarsi. Un occhio di riguardo ovviamente viene sempre riservato per le nostre azzurre che pure non hanno particolarmente brillato in questa prima parte della stagione. Ecco che comunque si presenteranno al cancelletto di partenza pronte a dare il tutto per tutto Sofia Goggia e Federica Brignone, oltre che la rientranti Marta Bassino. Attenzione. Però pure a Johanna Schnarf, in grande forma mi questi ultimi appuntamenti della Coppa del mondo di Sci.

