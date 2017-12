Udinese-Benevento/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Udinese-Benevento, LaPresse

Udinese-Benevento, diretta dal signor Ginaluca Aureliano di Bologna, si svolgerà alla Dacia Arena domenica 10 dicembre 2017 alle ore 15.00 e completerà il programma della sedicesima giornata di Serie A 2017-18. Dopo la sconfitta immeritata contro il Napoli, l'Udinese è tornata alla vittoria battendo nettamente il Crotone per 3 a 0, senza tralasciare il clamoroso 8 a 3 rifilato al Perugia e grazie al quale i friulani si sono garantiti il passaggio agli ottavi di Coppa Italia: l'arrivo in panchina di Massimo Oddo sembra aver riportato un po' di entusiasmo all'ambiente dopo la crisi di risultati nella gestione Del Neri che aveva fatto piombare la squadra nelle zone calde della classifica. L'Udinese si è rivelata una squadra che non ha mezze misure, o vince o perde: 5 vittorie e 9 sconfitte il bilancio di queste prime 14 giornate, che comprende anche la gara contro la Lazio rinviata a causa del maltempo, unica squadra a non aver ancora raccolto un solo pareggio. Benevento sulle ali dell'entusiasmo dopo il primo storico punto ottenuto contro il Milan grazie al gol realizzato allo scadere dal portiere Brignoli, ora sta a De Zerbi e ai suoi uomini dare continuità a questa impresa, un altro pareggio (nonché il primo punto in trasferta) farebbe sicuramente bene al morale anche se cambierebbe ben poco in chiave classifica, vista la situazione solamente una serie di vittorie potrebbe rimettere i sanniti in carreggiata per la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Sky Sport, unica pay-tv a offrire tutte le 380 partite del campionato di Serie A, trasmetterà Udinese-Benevento in diretta tv esclusiva sul canale 252 della piattaforma satellitare con la possibilità di usufruire anche della diretta streaming video grazie a Sky Go. Gli abbonati a Mediaset Premium dovranno invece farsi bastare le finestre d'aggiornamento durante la trasmissione di "Diretta Premium", in onda sul canale 370 del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BENEVENTO

L'Udinese, salvo imprevisti, si presenterà in campo con il seguente undici: il veterano Bizzarri in porta, i tre centrali difensivi saranno Danilo, Nuytinck e Samir; Widmer e Ali Adnan i due esterni di centrocampo che daranno man forte ai mediani Fofana, Barak e Jankto; Lasagna e Maxi Lopez hanno dimostrato, soprattutto in Coppa Italia, di essere una coppia d'attacco molto affiatata. De Zerbi getterà invece nella mischia Brignoli (ormai divenuto un autentico eroe per i tifosi del Benevento), i terzini Letizia e Di Chiara e i centrali Costa e Djimsiti formeranno la retroguardia dietro alla linea mediana con Memushaj, Chibsah e Viola; Lombardi e D'Alessandro le due ali che affiancheranno l'unica punta Puscas, considerate le indisponibilità di Iemmello e Ciciretti.

QUOTE E PRONOSTICO

Grazie al cambio di allenatore l'Udinese viene data in netta ripresa, e non è un caso se WilliamHill propone per la vittoria di friulani una quota di appena 1,50; la posta in palio si alza decisamente per il risultato di parità, Unibet offre una vincita di 4,40 volte la giocata per l'X con Bwin che alza il tiro a 7,00 per il successo esterno del Benevento. Dati i recenti exploit in termini di gol della squadra di Oddo che per giunta si troverà di fronte alla peggior difesa del campionato, Unibet ha fissato per l'Over (1,67) una quota più bassa rispetto all'Under (2,20); Betclic offre una quota di 7,75 per il risultato esatto di 2-1 in favore dell'Udinese.

