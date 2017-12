Video/ Ascoli Entella (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 18^ giornata)

Video Ascoli Entella (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 18^ giornata di Serie B. Aramu trova il pareggio per i liguri al 90'.

10 dicembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Ascoli Entella (LaPresse)

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca le formazioni di Ascoli e Virtus Entella non vanno oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo la partita si mette subito in discesa per i padroni di casa, capaci di portarsi in vantaggio con il sinistro di Clemenza al 3', dopo aver rubato palla a Troiano. I bianconeri resistono alla risposta degli ospiti, pericolosi con la traversa centrata al 13', sebbene perdano per infortunio sia Varela che Mengoni ancor prima dell'intervallo. Nella ripresa i vari tentativi di raggiungere il pareggio dei liguri vengono premiati quasi allo scadere con la punizione precisa di Aramu al 90'. Il punto conquistato oggi porta l'Ascoli a quota 15 e la Virtus Entella sale in classifica con 21 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la Virtus Entella avrebbe forse meritato qualcosa in più per quanto costruito in tutto l'arco dell'incontro, a cominciare dal possesso palla leggermente favorevole con il 52%. Questo aspetto è supportato pure da un maggior numero di passaggi, 470 contro 330, dal 18 a 10 nei cross fatti e dal 12 a 5 nei contrasti. In fase offensiva i diavoli neri sono stati spesso pescati in fuorigioco, 5 a 1 gli offside, collezionando comunque un discreto 11 a 8 nel computo dell conclusioni, 2 a 1 nello specchio con una sola parata degna di nota per il picchio. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Piccinini della sezione di Forlì ha estratto il cartellino giallo 6 volte ammonendo rispettivamente Clemenza, Lanni e Buzzegoli da un lato, La Mantia, Crimi e De Luca dall'altro.

