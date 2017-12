Video/ Cagliari Sampdoria (2-2): highlights e gol della partita (Serie A 16^ giornata)

Video Cagliari Sampdoria (2-2): highlights e gol della partita giocata alla Sardegna Arena nella 16^ giornata di Serie A. Pari in rimonta per i sardi.

10 dicembre 2017 Michela Colombo

Video Cagliari Sampdoria (LaPresse)

Si è chiusa con il pareggio per 2-2 il match della 16^ giornata della Serie A tra Cagliari e Sampdoria: alla Sardegna Arena la compagine blu cerchiata ha parzialmente riscattato i due KO rimediati nel turno precedente conquistando quindi un punto pesante per la classifica del campionato. Proprio la Sampdoria era partita benissimo nella prima frazione, trascinata dalla doppietta firmata da Quagliarella (in gol al 12’ e al 19’), ma nella ripresa la squadra di Diego Lopez ha fatto la voce grossa e grazie alle reti di Farias a 56’ e di Pavoletti 4 minuti dopo è riuscita a pareggiare i conti. Andando ora a controllare qualche statistica del match ci accorgiamo che proprio i liguri sono riusciti a strappare il maggior possesso palla, fissato sul 51% oltre che il maggior numero di tiri, ben 16 di cui 9 indirizzati verso lo specchio avversario. Oltre a ciò sui aggiungono poi per i blu cerchiati anche 22 punizioni, 4 corner e 4 parate. Per il Cagliari invece le statistiche ci raccontano del 49% del possesso palla con 14 tiri e di questi solo 6 andati a target: oltre a ciò ecco poi 14 punizioni e 6 calci d’angolo con 5 off sides e ben 15 falli.

LE DICHIARAZIONI

Dopo il pareggio ottenuto nella ripresa il tecnico del Cagliari Diego Lopez non può che essere soddisfatto di quanto fatto dai propri giocatori come a dichiarato in Mixed Zone a Sky Sport: “E' un punto importantissimo: nell'intervallo l'ho detto ai ragazzi, c'era poco da parlare. Quando prendi due gol così non è facile, soprattutto quando prima potevamo farne due noi. Quagliarella mi ha sempre fatto stare male da calciatore, ora anche da allenatore. Ma la squadra ha combattuto fino alla fine, abbiamo dimostrato che le partite non finiscono mai”. Non così positivo il giudizio dato al match dalll’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, che in conferenza stampa ha affermato: “La partita la potevamo chiudere prima anche facendo il terzo gol. Con un po' di cinismo in più l'avremmo potuta mettere in cassaforte. Dopo il gol dell'1-2 il Cagliari si è rivitalizzato, il pubblico ha spinto la squadra ed è cambiato tutto. Ci siamo creati qualche presupposto per portare a casa i tre punti. Non è andata così, pazienza. Andava gestita meglio la gara dal punto di vista emozionale”.

© Riproduzione Riservata.