Video/ Cittadella Avellino (2-2): highlights e gol della partita (Serie B 18^ giornata)

Video Cittadella Avellino (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita della 18^ giornata della Serie B. Laverone trova il pari per gli irpini al 93'.

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Video Cittadella Avellino (LaPresse)

Epilogo incredibile al Tombolato tra Cittadella e Avellino: la squadra di Venturato vede sfumare la sua quarta vittoria consecutiva in campionato proprio nei secondi finali impattando 2-2 contro la compagine di Novellino, il club veneto perde così l'opportunità di agganciare Frosinone e Parma in testa alla classifica rimanendo a quota 28 punti, mentre gli irpini strappano un punto importantissimo che consente loro di rimanere fuori dalla zona play-out. Riavvolgiamo il nastro e riassumiamo quanto accaduto nei novanta minuti, il primo colpo di scena arriva prima del fischio d'inizio quando il portiere titolare del Cittadella, Alfonso, si infortuna nel riscaldamento pre-gara e deve lasciare il posto tra i pali a Paleari. I padroni di casa partono fortissimo e rompono gli equilibri al 7' con Chiaretti che non lascia scampo a Radu e porta in vantaggio i suoi. Poco dopo lo stesso Chiaretti sfiora la doppietta, questa volta il numero 10 di Venturato spedisce il pallone sul fondo. Dopo essere andati vicini al raddoppio i locali vengono raggiunti dal pari di Laverone che al secondo affondo ristabilisce la parità.

LA RIPRESA

Nella seconda frazione di gioco il Cittadella continua a sciupare palle gol a profusione con Kouamé, Varnier che scheggia il palo e Litteri che si fa negare il gol da uno strepitoso intervento di Radu. Nel frattempo l'Avellino resta anche in dieci per l'espulsione di Suagher che viene dapprima ammonito per uno stupido fallo di reazione e poi si fa sfuggire qualche parola di troppo all'indirizzo del direttore di gara che non può far finta di nulla e gli mostra il secondo giallo indicandogli la via verso gli spogliatoi. Nonostante la superiorità numerica il Cittadella ha comunque bisogno di un calcio di rigore per riportarsi avanti nel punteggio: Radu sbaglia i tempi dell'uscita e travolge Kouamé lanciatissimo a rete, dagli undici metri Iori mantiene il sangue freddo e trasforma il penalty. L'Avellino non ha alcuna intenzione di arrendersi, Paleari deve compiere una straordinaria parata su Asencio per salvare il risultato. Nel recupero accade di tutto: Di Tacchio aggancia Litteri dentro l'area, il Cittadella potrebbe chiudere definitivamente i conti ma lo stesso Litteri, che aveva insistito per battere il rigore, si fa ipnotizzare da Radu e sul capovolgimento di fronte successivo arriva il 2-2 di Laverone (doppietta per lui) che lascia di sasso gli avversari, Venturato e tutto il Tombolato.

