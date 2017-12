Video/ Empoli Carpi (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 18^ giornata)

Video Empoli Carpi (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 18^ giornata della Serie B. Decide la sfida al Castellani la rete di Donnarumma.

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Video Empoli Carpi (LaPresse)

Quella tra Empoli e Carpi non è stata una partita che ha riservato grandi emozioni al pubblico del Castellani, ma poco importa alla squadra di Vivarini che doveva vincere a tutti i costi per non perdere ulteriormente contatto dai vertici della classifica, il risultato finale premia i padroni di casa che battono di misura gli ospiti per 1 a 0. Nel primo tempo entrambe le squadre creano i presupposti per andare in gol ma quando si tratta di andare alla conclusione peccano di lucidità e sangue freddo, come nel caso di Pachonik; dall'altra parte Caputo manca invece l'impatto col pallone a pochi passi da Colombi che poi sventerà l'incornata di Donnarumma. Anche Provedel deve timbrare il cartellino per chiudere Nzola in calcio d'angolo mentre Krunic non prende bene la mira mandando il pallone a lato. Per rompere gli equilibri ci vuole un calcio di rigore: Poli stende Donnarumma mancando completamente il pallone all'interno dell'area, l'arbitro Serra vede tutto e indica il dischetto, lo stesso Donnarumma trasforma impeccabilmente realizzando così il suo ottavo gol in campionato. Nella ripresa l'Empoli lascia al Carpi l'onere di fare partita, gli uomini di Calabro si riversano in avanti nel tentativo di pareggiare i conti ma in contropiede sono i padroni di casa a sfiorare il raddoppio con Caputo, Colombi è bravo a sventare il pericolo e a consentire ai suoi di rimanere ancora a galla. Tuttavia gli ospiti non si rendono mai realmente pericolosi se non con Nzola che arriva di gran carriera nel tentativo di colpire il pallone su suggerimento di Mbakogu ma la conclusione è assolutamente da archiviare nella galleria degli orrori. L'Empoli stringe i denti e si arrocca nella propria metà campo per tenere gli avversari il più lontano possibile dalla loro area di rigore, il Carpi non riesce a sfondare e al triplice fischio deve alzare bandiera bianca. Dopo quasi tre mesi dall'ultima volta, l'Empoli chiude una partita senza subire gol.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Vincenzo Vivarini, allenatore dell'Empoli, ai microfoni di Sky Sport: "È da qualche settimana che stiamo lavorando per subire meno gol, e oggi ci fa davvero piacere essere usciti dal campo con la porta inviolata. Pur soffrendo siamo riusciti a strappare i tre punti contro una diretta rivale per la promozione e i play-off, l'1 a 0 non è di certo casuale ed è frutto della prestazione dei ragazzi. Abbiamo l'obiettivo di chiudere il girone d'andata nel miglior modo possibile, quindi era fondamentale vincere oggi per rimanere agganciati al treno di testa".

© Riproduzione Riservata.