Video/ Fermana Renate (3-1): highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata)

Video Fermana Renate (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita della 18^ giornata del girone B di Serie C. Non basta la penalty di Ungaro.

10 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Fermana Renate (LaPresse)

Fermana-Renate termina con il risultato di 3-1 in favore dei locali. Andiamo con ordine e diamo uno sguardo ai due schieramenti partendo dai padroni di casa, quest’oggi in campo con un classico 4-4-2: mister Flavio Destro lancia Lupoli e Sansovini in attacco e la coppia Grieco-Doninelli in mediana. Dall’altra parte la Renate si schiera con il 4-3-3: nel tridente offensivo troviamo Ungaro, Finocchio e Anghilieri. Il primo squillo del match arriva al 10’, quando Lupoli lascia partire un tiro dai 20 metri che non inquadra però lo specchio della porta. La risposta della Renate arriva al 13’, con un guizzo di Anghileri neutralizzato in due tempi da Valentini. Cresce il pressing della Fermana, che va vicina al gol al 20’: traversone di Misin e colpo di testa di Sansovini che finisce tra le braccia di Di Gregorio. Al 28’ Petrucci innesca Doninelli ma ancora Di Gregorio è straordinario ad anticipare l’avversario prima della possibile battuta a rete. Al 39’ gli uomini di Destro passano meritatamente in vantaggio: Sansovini viene fermato in area ma sul proseguo dell’azione Misin raccoglie la respinta della difesa e in acrobazia trova lo spiraglio giusto.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Renate riacciuffa la parità al 50’, quando il signor Nicoletti di Catanzaro assegna un calcio di rigore agli ospiti per fallo di Comotto su Fietta. Dal dischetto va Ungaro che batte Valentini per l’1-1. I padroni di casa raccolgono le forze per l’assedio finale, che porta i suoi frutti. Al 68’ Lupoli segna il 2-1 capitalizzando il rapido contropiede di Petrucci, mentre al 75’ Sansovini approfitta ancora di un bel suggerimento dello scatenato Petrucci per chiudere definitivamente la contesa.

