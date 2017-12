Video/ Juventus Inter (0-0): highlights della partita (Serie A 16^ giornata)

Video Juventus Inter (0-0) gli highlights della partita che si è giocata sabato 1 dicembre all'Allianz Stadium come secondo anticipo della 16^ giornata del campionato di Serie A.

10 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Video Juventus Inter, Mario Mandzukic - La Presse

Le statistiche del match tra Juventus e Inter dimostrano come i nerazzurri siano stati abili a fare possesso palla, con i bianconeri solo leggermente superiori in questo dato, al 52% contro il 48% dei nerazzurri. Ciò che è mancata alla squadra di Spalletti è stata l'incisività sotto porta, e anche la voglia di pungere considerando che la Juventus ha costretto Handanovic a 8 parate, mentre Szczesny ha dovuto sporcarsi i guantoni solo 1 volta. Anche il dato dei tiri totali è stato abbastanza indicativo, 13 per la squadra di Allegri e solo 3 per la formazione allenata da Spalletti, dei quali 10 nello specchio della porta per la Juventus e solo 1 per l'Inter. Con questa partita la Juventus ha raggiunto le 5 partite senza subire gol tra Serie A e Champions League, dato molto importante dopo le 3 reti prese a Genova lo scorso 19 novembre. L'Inter con 10 gol subiti resta la migliore difesa assieme a quella del Napoli (che deve però ancora giocare domani) e Roma (con 2 partite in meno rispetto ai nerazzurri). Di fatto, le occasioni da gol sono state 6 per la Juve e 1 sola per l'Inter, con i nerazzurri costretti a subire molti più falli: 21 contro i 10 bianconeri, il che si è tradotto in 5 ammonizioni per gli ospiti e solo 2 per i padroni di casa, in una partita molto fisica. 45 le palle perse dall'Inter contro le 41 della Juventus, i bianconeri hanno recuperato 28 palloni, gli avversari 28. La Juventus ha sovrastato l'Inter negli attacchi centrali (17-5), ha avuto una lieve prevalenza negli attacchi da sinistra (7-5), mentre il conto degli attacchi da destra è in parità (11-11).

LE DICHIARIAZIONI

Max Allegri analizza lo 0-0 casalingo della Juventus contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport: “L’Inter ha fatto una buona partita, facendo grande movimento con i suoi centrocampisti. Nel secondo tempo hanno iniziato a calare ma noi siamo usciti fuori, abbiamo concesso solo un tiro in porta a Brozovic verso la fine, ma non siamo riusciti a far gol. E’ comunque importante l’atteggiamento che abbiamo avuto, la squadra deve migliorare la condizione fisica perché in questo momento non è al massimo delle proprie potenzialità. Veniamo da una settimana dura, con la sfida di Champions ad Atene, possiamo crescere ancora. Ho inserito Dybala nel quarto d’ora finale perché tra le linee poteva creare una palla gol o tirare in porta, avevo Chiellini e Pjanic non al meglio e non potevo rischiare sostituzioni. E’ troppo facile parlare dell’esclusione di Dybala da fuori, il calcio non è matematica, bisogna vedere gli allenamenti. Da un mese e mezzo non sta esprimendo pienamente le sue qualità, deve ritrovare serenità: non ha perso in un mese le sue grandi doti, ma era giusto far giocare ragazzi in migliore condizione rispetto a lui, considerando quanto è stata fisica la partita. Proprio in quel momento abbiamo rischiato qualcosa perché abbiamo perso le misure tra i reparti. Pjanic mi ha chiesto lui il cambio, ha avuto un indurimento al quadricipite. Ho aspettato per l’ultimo cambio perché avevo paura che Chiellini potesse lasciarmi in dieci.” Anche Luciano Spalletti ha commentato a Sky Sport la prestazione dell’Inter all’Allianz Stadium: “Io ho sempre saputo che siamo una squadra vera, la squadra a volte ci crede e a volte no. E’ un punto importantissimo, abbiamo fatto molto bene nel primo tempo facendo girare la palla con qualità, in maniera anche abbastanza pulita. Quando c’è stato bisogno di finalizzare di più non abbiamo invece espresso tutte le nostre potenzialità. Non siamo riusciti a fare giocate pulite, loro nel secondo tempo hanno pressato bene e noi siamo stati spesso timidi in alcuni passaggi, la palla non “suonava”. C’era poca convinzione che la Juventus sa sempre sfruttare con la fisicità che ha. Noi siamo una squadra che sa giocare a calcio, arrivare a giocare qui da primi in classifica è un qualcosa che non ci ha regalato nessuno. Non avevamo e non abbiamo nulla da perdere, dovevamo quindi esprimere meglio tutta la nostra potenzialità, in alcuni momenti mi è sembrato che abbiamo avuto un po’ di braccino. Dovevamo cercare con maggiore insistenza Brozovic, far girare meglio la palla negli ultimi venti metri di campo, in ogni caso la consapevolezza della nostra forza c’è, dobbiamo solo smettere di dimostrarla a corrente alternata.”

