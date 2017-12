Video/ Psg Lille (3-1): highlights e gol della partita (Ligue 1 17^ giornata)

Video Psg Lillw (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita per la 17^ giornata della Ligue 1. A Parigi vanno in rete Di Maria, Pastore e Mbappè.

10 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Psg Lille (LaPresse)

Psg-Lille termina con il risultato di 3-1 in favore dei parigini. Il Psg deve tornare alla vittoria dopo due ko consecutivi fra Ligue 1 e Champions League. Senza Neymar, Emery si affida a un tridente composto da Mbappé, Cavani e Di Maria, con Pastore e Verratti accanto al playmaker Rabiot. L’avvio di gara non è entusiasmante, i ritmi sono bassi e non ci sono chance. Il Lille, che sta vivendo un discreto momento di forma, non concede spazi e si difende con ordine. Al 9’ gli ospiti si fanno vedere in avanti con un tentativo impreciso di Thiago Mala. La risposta del Psg sta tutta in un tiraccio di Rabiot. Il match si sblocca poco prima della mezzora, quando al 28’ Rabiot innesca Mbappé (in posizione irregolare), che mette in mezzo un assist vincente per il colpo di testa di Di Maria. A questo punto si svegliano i locali, vicini al 2-0 con Mbappé, Pastore e ancora Di Maria, quest’ultimo vicino alla doppietta personale.

IL SECONDO TEMPO

A inizio ripresa Il Psg raddoppia con Pastore: Verratti recupera a centrocampo approfittando di un errore di Amadou e innesca Cavani. Il Matador apparecchia per El Flaco, che batte Malgnan con una conclusione violenta. Nel finale il Lille prova a rientrare in partita con El Ghazi, in gol all’89’ dagli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Mbappé insacca il definitivo 3-1 al 92’.







© Riproduzione Riservata.