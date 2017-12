Video/ Salernitana Perugia (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 18^ giornata)

Video Salernitana Perugia (LaPresse)

Finisce in pareggio la sfida dell'Arechi tra Salernitana Perugia. I grifoni conquistano un prezioso grazie ad una rimonta avvenuta nelle ultime battute della gara. La prima frazione di gioco non è del tutto entusiasmante. Primo squillo attorno al venticinquesimo, coi granata che ci provano con Bocalon: il suo pallonetto finisce alto sopra la traversa. Al trentottesimo, invece, Adamonis si fa trovare pronto nella conclusione dal limite di Pajac. Nella ripresa il Grifone spinge, proponendosi con insistenza sul fronte offensivo. La Salernitana sembra accontentarsi del pareggio, abbassando il proprio baricentro. Ci pensa Bocalon, però, a scrollare i suoi, con una giocata che vale l'uno a zero. Sembra fatta per i padroni di casa, che vengono raggiunti a sorpresa dal colpo vincente di Buonaiuto nel recupero. Posta in palio divisa tra Salernitana Perugia.

IL TABELLINO

SALERNITANA PERUGIA 1-1

MARCATORI: Bocalon (S) al 30', Buonaiuto (P) al 47' s.t.

SALERNITANA: Radunovic, Pucino, Vitale5 ,Mantovani, Signorelli, Rodriguez,Gatto, Schiavi, Bocalon, Ricci, Sprocati.

A disp : Adamonis, Zito, Kiyine, Rizzo, Tuia, 7 Minala, Odjer, Di Roberto, Perico, Rossi, 1 Cicerelli, Popescu. Allenatore:Albert Bollini. PERUGIA:Nocchi, Zanon, Pajac, Dossena, Monaco, Del Prete, Buonaiuto, Colombatto, Bianco, Cerri, Di Carmine

A disposizione: Santopadre, Volta, Casale, Choe, Emmanuello, Mustacchio, Falco, Han, Terrani, Brighi. Allenatore:Roberto Breda. ARBITRO: Sig. Antonio Rapuano di Rimini. ASSISTENTI: Rossi di La Spezia - Rocca di Vibo Valentia. IV UOMO: Miele di Torino

