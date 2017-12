Video/ Teramo Fano (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata)

Video Teramo Fano (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita della 18^ giornata del girone B di Serie C. Non basta la rete di Melandri alle aquile.

10 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Teramo Fano (LaPresse)

Teramo-Fano si chiude con il risultato di 2-1 in favore dei locali, che tornano a vincere dopo circa due mesi dall’ultima vittoria. Pronti, via. Il Teramo è costretto a rinunciare al portiere Calore, Caidi e Amadio, con Tulli recuperato soltanto per la panchina. I padroni di casa si affidano dunque a 3-5-2 con Barbuti e Foggia coppia offensiva; stesso modulo anche per il Fano, che a sua volta lancia in attacco Fioretti e Germinale. Al 5’ primo brivido del match: un retropassaggio di Speranza per Lewandowski finisce su Fioretti che tuttavia non riesce a controllare il pallone. Dopo un avvio piuttosto fiacco ed equilibrato, il Fano si fa vedere due volte: prima con Mawuli al 24’ poi con Fioretti al 26’. In entrambi i casi i tentativi dei due giocatori sono imprecisi. Il risultato si sblocca al 31’ grazie a una splendida azione personale di Ventola; l’esterno di proprietà del Pescara salta tre avversari, entra in area e batte Miori con un destro sul primo palo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i ritmi si alzano e ci sono da segnalare diverse buone chance, da una parte e dall’altra. Al 48’ il Teramo cerca il raddoppio con De Grazia mentre il Fano va vicino al pareggio con Fioretti. Nel finale gli ospiti pareggiano con Melandri all’86’, bravo a capitalizzare la sponda di Ferrani con un bel tiro al volo. Partita chiusa? Nemmeno per idea perché dopo appena 1’, il Teramo trova l’incredibile 2-1 con Bacio Terraccino, cinico e freddo a sfruttare l’assist di Tulli.

