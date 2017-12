Video/ Venezia Pro Vercelli (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 18^ giornata)

Video Venezia Pro Vercelli (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita della 18^ giornata della serie B. Firenze trova il pari per i biancoscudati al 45'.

10 dicembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Venezia Pro Vercelli (LaPresse)

Allo Stadio Pier Luigi Penzo il Venezia impatta con un pareggio per 1 a 1 contro la Pro Vercelli. Nel primo tempo i padroni di casa prendono subito in mano le redini del match e si portano in vantaggio già al 9' con il colpo di testa di Cernuto, assistito da Del Grosso su calcio d'angolo. I piemontesi crescono e, a ridosso dell'intervallo, pareggiano fissando definitivamente il risultato al 45' con Firenze, sfruttando un errore da parte del portiere Audero. Nel corso del secondo tempo il punteggio non cambia più nemmeno negli ultimi minuti, quando Ghiglione costringe il portiere avversario alla parata sulla traversa all'87' ed il tecnico biancocrociati Grassadonia viene espulso per proteste nel recupero al 93'. Il punto conquistato oggi permette il Venezia di salire a quota 27 punti e la Pro Vercelli avanza in classifica raggiungendo i 15 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge abbastanza chiaramente come la gara sia stata sostanzialmente equilibrata nel suo complesso, a cominciare dal possesso palla leggermente favorevole agli ospiti con il 52%, supportato da una manciata di passaggi in più, 360 contro 356, senza dimenticare però il netto 35 a 14 nei cross fatti, 10 quelli del solo Ghiglione. In fase offensiva parità totale a causa del 15 a 15 nel computo delle conclusioni, 3 per Firenze. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Balice della sezione di Termoli ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Cernuto da un lato, Bergamelli, Raicevic, Ghiglione dall'altro, oltre ad aver espulso per proteste il tecnico dei piemontesi Grassadonia nel recupero al 93'.

© Riproduzione Riservata.