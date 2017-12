Viterbese Olbia/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Viterbese-Olbia, LaPresse

Viterbese-Olbia, diretta dal signor D'Apice di Arezzo, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della diciottesima giornata d'andata nel girone A del campionato di Serie C. Guidata dal terzo allenatore stagionale, la Viterbese sembra essere riuscita ad ingranare di nuovo la marcia di inizio stagione, quando sotto la guida di Bertotto aveva momentaneamente preso la testa della classifica del girone A di Serie C, prima che il Livorno riuscisse a sua volta a prendere il largo. Le ultime due vittorie consecutive in campionato contro l'Alessandria in trasferta e contro il Cuneo in casa hanno rilanciato gli etruschi in solitudine al quarto posto in classifica, a sole tre lunghezze dal Siena terzo.

Mercoledì scorso è arrivata poi una soddisfazione molto importante dalla Coppa Italia, la vittoria per tre a zero contro il Livorno negli ottavi di finale, con i gol di Jefferson, Sané e Vadeputte che hanno letteralmente annichilito la capolista del campionato. Una sferzata d'entusiasmo in vista del match contro i sardi che si trovano comunque a sole tre lunghezze di distanza dai gialloblu in classifica e che possono essere molto soddisfatti della loro prima metà di campionato, anche se ultimamente l'Olbia ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro gare di campionato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE VITERBESE-OLBIA

Non sarà possibile seguire la diretta tv del match sui canali in chiaro o a pagamento, si potrà però vedere l'incontro in diretta streaming video via internet, collegandosi da abbonati o acquistando la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE OLBIA

Le probabili formazioni che si fronteggeranno presso lo stadio Rocchi di Viterbo. Padroni di casa in campo con Iannarilli tra i pali, Celiento sull'out difensivo di destra e Varutti schierato come esterno laterale mancino, mentre i due centrali di difesa saranno Sini e il bulgaro Atanasov. Cenciarelli, Musacci e Baldassin formeranno il terzetto titolare di centrocampo, nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Tortori, il belga Vandeputte e il ghanese Ngissah. Risponderà l'Olbia con Aresti in porta, Pisano e Cotali schierati come esterni laterali di difesa rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra, mentre il francese Leverbe e Dametto saranno i due centrali della retroguardia. Pennington e Muroni saranno invece i centrali di centrocampo, con Feola impiegato come laterale di destra e Piredda come laterale di sinistra. In attacco, ci sarà Ragatzu a far coppia con l'italo-nigeriano Ogunseye.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-3 per la Viterbese, 4-4-2 per l'Olbia. Gli etruschi hanno già ospitato in questa stagione i sardi in Coppa Italia di Serie C, pareggiando due a due allo stadio Rocchi lo scorso 6 settembre. Viterbese due volte in vantaggio con i gol di Razzitti e Cenciarelli, ma raggiunta dalle marcature ospiti prima di Ragatzu e poi di Feola. In campionato, l'anno scorso l'Olbia ha espugnato Viterbo il 13 novembre 2016, tre a zero con reti di Piredda, Ragatzu e Capello, tutte realizzate nel corso del secondo tempo. L'ultima vittoria interna della Viterbese contro l'Olbia risale al precedente del campionato di Serie D disputato il 29 novembre 2015, tre a uno il risultato finale per i gialloblu.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker dimostrano di puntare sui padroni di casa, con vittoria interna quotata 2.05 da William Hill, mentre il successo sardo in trasferta viene quotato 3.60 da Bwin e l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 3.25 da Betclic. Bet365 quota 2.00 l'eventuale over 2.5, la quota dell'under 2.5 viene proposta a 1.75 da Unibet.

