Avversaria Atalanta/ Sedicesimi Europa League, il sorteggio: chi contro la Dea?

Avversaria Atalanta, sorteggio sedicesimi Europa League: a Nyon la Dea conoscerà il nome della squadra contro cui dovrà giocare nel prossimo turno. Lo spauracchio è il Borussia Dortmund

11 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Avversaria Atalanta, sorteggio sedicesimi Europa League (Foto LaPresse)

L’Atalanta è pronta a conoscere la sua avversaria nei sedicesimi di Europa League: affacciatasi dopo quasi 30 anni a giocare una competizione internazionale, la Dea è stata la grande sorpresa della fase a gironi e, essendo arrivata prima, nel sorteggio di Nyon è inserita nell’urna delle teste di serie. Cosa significa? Intanto, che avrà la possibilità di giocare in casa – cioè a Reggio Emilia – la partita di ritorno; poi, che eviterà sicuramente le altre vincitrici del girone e le 4 migliori squadre arrivate dalla Champions League. Le avversarie invece potrebbero essere le seconde del girone e, ovviamente e per esclusione, le altre quattro che tra settembre e dicembre hanno giocato la prima fase di Champions League. Non il Napoli però: sono infatti vietati gli incroci tra squadre della stessa nazionale e, allo stesso modo, l’Atalanta non potrà pescare il Lione che è già stata affrontata nel girone. Due squadre che la Dea potrà invece trovare sul proprio cammino dagli ottavi di finale in avanti, dove non ci saranno più limiti.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE, QUALE AVVERSARIA PER L’ATALANTA?

Nel dettaglio allora andiamo a vedere quali potrebbero essere le avversarie dell’Atalanta nel sorteggio di lunedì. La sfidante uscirà da una lista di 14 squadre; il grande spauracchio, e lo è per tutte le teste di serie, è ovviamente il Borussia Dortmund. Non deve ingannare il girone giocato in Champions League: i gialloneri restano una squadra temibilissima, piena di grande talento individuale e con un gruppo che, trovando la quadratura del cerchio, potrebbe anche andare a vincere l’Europa League. Poi, la Real Sociedad e il Nizza sembrano essere quelle più quotate, almeno per quello che hanno mostrato fino a qui; in termini generali potremmo dire che l’Atalanta, i cui giocatori sono di fatto novellini in Europa, avranno grandi sfide contro tutti (magari anche il Celtic), ma chiaramente ci sono delle preferenze per Gian Piero Gasperini e i suoi giocatori. Se allora sarebbe preferibile non pescare l’Olympique Marsiglia (anche perché Rudi Garcia conosce bene la squadra che si troverà di fronte), dall’altro lato un sorteggio che accoppi gli orobici ad Astana, Partizan Belgrado o anche Steaua Bucarest sarebbe salutato con favore. Poi ci sono le mine vaganti: lo Spartak Mosca di Massimo Carrera che è anche un grande ex è una formazione che ha disputato una buona Champions Leaue e ha giocatori abituati a confrontarsi a questi livelli.

IL CAMMINO DELL’ATALANTA

Come dicevamo, il cammino dell’Atalanta nel girone di Europa League è stato straordinario: nel giorno del sorteggio in pochi avrebbero dato i favori del pronostico alla Dea, che invece ha vinto il suo gruppo e lo ha anche fatto da imbattuta. L’Atalanta ha anche scritto la storia, diventando la prima squadra italiana a segnare cinque gol in Inghilterra: lo ha fatto a Goodison Park contro l’Everton, dopo che all’andata (nella partita di esordio) aveva schiantato i Toffees con un netto 3-0. Poi ci sono le perle contro il Lione: 1-1 in Francia con la grande punizione del Papu Gomez e la rete di Andrea Petagna che pochi giorni fa ha sancito il primo posto per i ragazzi di Gasperini. Le due partite centrali sono state quelle contro l’Apollon Limassol: 3-1 a Reggio Emilia, a Cipro quella che stava per diventare una qualificazione con due giornate di anticipo si è trasformata in un pareggio beffa perché subito all’ultimo secondo, ma questo non ha frenato l’Atalanta. Che ha chiuso con 14 punti (4 vittorie e 2 pareggi), con la bellezza di 14 gol realizzati e appena 4 subiti.

