Avversaria Juventus/ Ottavi Champions League, il sorteggio: chi contro i bianconeri?

Avversaria Juventus, sorteggio ottavi Champions League: le cinque inglesi più Psg e Besiktas nell'urna di Nyon come potenziali sfidanti dei bianconeri, secondi nel girone D nel primo turno

11 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Avversaria Juventus, sorteggio ottavi Champions League (Foto LaPresse)

Quale sarà l’avversaria della Juventus negli ottavi di Champions League? I bianconeri lo scopriranno oggi, a partire dalle ore 12 presso l’abituale sede di Nyon. Per il quarto anno consecutivo la Juventus si qualifica agli ottavi: nelle stagioni precedenti ha giocato due finali ma le ha perse entrambe, diventando così la squadra con il maggior numero di sconfitte nelle partite per il titolo. Un record negativo di cui i campioni d’Italia avrebbero voluto fare a meno: la Champions League rimane il nervo scoperto in un periodo di dominio entro i confini nazionali. Per arrivare a vincerla però servirà superare prima altri tre turni, a cominciare da questo: andiamo dunque a vedere quali potrebbero essere le avversarie della Juventus negli ottavi.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE, QUALE AVVERSARIA PER LA JUVE

Come sappiamo, sono tre le regole che vincolano i sorteggi degli ottavi: le prime di ciascun girone incontrano le seconde (con queste ultime che giocheranno l’andata in casa), non possono esserci derby tra squadra della stessa nazione e non si possono incontrare formazioni che lo abbiano già fatto nel girone. Limitazioni che per la Juventus significano evitare gli scontri con Roma e Barcellona: tutte le altre sono avversarie valide e potenziali. Ben quattro di loro sono inglesi: Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham hanno tutte vinto il rispettivo girone. Le altre due sono invece il Psg, che in virtù della differenza reti nel doppio confronto ha avuto ragione del Bayern Monaco, e il Besiktas che a sorpresa si è classificato davanti a Porto, Lipsia e alla delusione Monaco, eliminato pochi mesi dopo aver giocato una semifinale di Champions League.

IL CAMMINO DELLA JUVENTUS

La Juventus era inserita nel girone D: ha iniziato malissimo prendendo tre gol sul campo del Barcellona e, di fatto, giocandosi quasi subito la possibilità di qualificarsi agli ottavi come prima. A dire il vero gli spiragli in seguito si sarebbero aperti; tuttavia i bianconeri non sono riusciti a superare i blaugrana, ma la loro qualificazione è stata tutto sommato poco sofferta. Vittoria per 2-0 contro l’Olympiacos, poi il sofferto 2-1 allo Sporting Lisbona e il pareggio per 1-1 all’Alvalade: in entrambi i casi risultati agguantati nel finale, fondamentale quello in Portogallo perchè ha permesso alla Juventus di arrivare all’ultima giornata sapendo che, anche in caso di sconfitta, la qualificazione sarebbe arrivata se lo Sporting non avesse vinto al Camp Nou. I bianconeri hanno comunque fugato ogni dubbio vincendo 2-0 sul campo dell’Olympiacos; dunque 11 punti con 3 vittorie, 2 pareggi e la sconfitta di Barcellona. Pochi i gol segnati, appena 7, mentre quelli subiti (5) sono in aumento rispetto alle ultime due stagioni.

