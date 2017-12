Avversaria Lazio/ Sedicesimi Europa League, il sorteggio: chi contro i bancocelesti?

Avversaria Lazio, sorteggio sedicesimi Europa League: i biancocelesti sono una testa di serie nell'urna di Nyon e dunque eviteranno le grandi squadre, ma le insidie in ogni caso ci sono

11 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Avversaria Lazio, sorteggio sedicesimi Europa League (Foto LaPresse)

Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League si avvicina: anche per la Lazio è arrivato il momento di scoprire la sua avversaria. I biancocelesti sanno già tre cose: non potranno giocare contro il Nizza – lo hanno già affrontato nel girone – non affronteranno il Napoli (la UEFA vieta i derby tra squadre dello stesso Paese nel turno immediatamente successivo alla fase a gruppi) e, essendo una delle teste di serie nell’urna di Nyon, sarà al ritorno che potrà giocare allo stadio Olimpico. Un fatto questo che ci aiuta a capire quali siano le potenziali avversarie della banda di Simone Inzaghi: ovvero, quelle che sono inserite nella seconda fascia, che si compone delle 12 squadre che sono arrivate seconde nel girone e le quattro peggiori (contavano i punti fatti) tra le otto che sono retrocesse dalla Champions League, e che naturalmente contribuiscono ad alzare l’asticella delle difficoltà nei sedicesimi e, in più in generale, nella strada verso il titolo di Europa League.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE, QUALE AVVERSARIA PER LA LAZIO?

La Lazio come abbiamo detto è testa di serie: significa che i grandi spauracchi come Atletico Madrid e Arsenal. Altre squadre però potrebbero rappresentare delle insidie per la squadra di Simone Inzaghi: parliamo naturalmente del Borussia Dortmund, che arriva dalla Champions League dove ha giocato un girone non all’altezza delle sue possibilità. I tedeschi restano una squadra di ottimo livello internazionale, con un grande cannoniere come Pierre-Emerick Aubameyang. Meglio evitare dunque il Dortmund, così come potrebbe essere un buon affare non pescare il Lione che, pur superato dall’Atalanta nel girone, ha fatto la semifinale lo scorso anno ed esattamente come i tedeschi di cui sopra resta una formazione in grado di cambiare passo quando conta davvero. Tante invece le squadre che farebbero al caso della Lazio nei sedicesimi: anche per Atalanta e Milan ovviamente la citazione è per i kazaki dell’Astana, ma anche il Partizan Belgrado o il Copenhagen di oggi potrebbero essere buone soluzioni. Così così l’Ostersund: sulla carta e per blasone è forse la più agevole di tutte, ma sta disputando un’Europa League strepitosa per quelli che sono i suoi mezzi e rappresenta la classica squadra ostica e tignosa che forse sarebbe meglio non pescare, per non dover incappare in brutte sorprese.+

IL CAMMINO DELLA LAZIO

Sono 13 i punti che la Lazio ha ottenuto nel suo girone di Europa League, il K: i biancocelesti però ne hanno fatti 12 nelle prime quattro partite, archiviando con due turni di anticipo non solo la qualificazione ai sedicesimi ma anche il primo posto. Esordio difficile con un 3-2 in rimonta sul campo del Vitesse; poi il 2-0 ai belgi dello Zulte Waregem, quindi un’altra rimonta e il fondamentale 3-1 di Nizza, che ha messo in chiaro i rapporti di forze tra le due squadre. All’Olimpico i biancocelesti hanno battuto nuovamente i francesi (questa volta per 1-0) rendendo del tutto ininfluenti le ultime due gare: la prima è stata pareggiata a Roma per 1-1, contro il Vitesse, la seconda nonostante un altro ritorno da una situazione di svantaggio è stata alla fine persa contro lo Zulte Waregem, segnando però il ritorno in campo dopo oltre sei mesi di Felipe Anderson. I numeri della Lazio parlano di 12 gol realizzati e 7 subiti, anche se quattro di questi come detto quando il primo posto era già stato ampiamente archiviato.

