Avversaria Milan/ Sedicesimi Europa League, il sorteggio: chi contro i rossoneri?

Avversaria Milan, sorteggio sedicesimi Europa League: per i rossoneri prima fascia nell'urna di Nyon. Da evitare Borussia Dortmund e Lione, le speranze sono Astana e Partizan Belgrado

11 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Avversaria Milan, sorteggio sedicesimi Europa League (Foto LaPresse)

Si avvicina anche per il Milan il momento in cui, nel sorteggio dei sedicesimi di Europa League, conoscerà la sua avversaria. I rossoneri sono inseriti nell’urna delle teste di serie: sono infatti tra le 12 squadre che hanno vinto il girone nel primo turno, e dunque eviteranno non solo le altre 11 formazioni che hanno fatto lo stesso ma anche le migliori quattro tra le otto che arrivano dalla Champions League. Questo ovviamente riduce la possibilità di incrociare una big, ma non è una totale assicurazione: infatti le insidie ci sono, anche non troppo nascoste. Il dato certo è che il Milan, essendo nella fascia delle teste di serie, giocherà la partita di andata in trasferta per poi avere il ritorno a San Siro; un leggero vantaggio da questo punto di vista.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE, QUALE AVVERSARIA PER IL MILAN?

Ecco allora contro chi potrebbe giocare il Milan: dalla seconda fascia i rossoneri non potranno comunque pescare Aek Atene (già affrontata nel girone) e Napoli, perchè ai sedicesimi non si possono avere derby tra squadre della stessa nazione. Le più abbordabili sono sicuramente Astana e Partizan Belgrado così come Ostersund e Ludogorets: attenzione però a queste due, perchè i bulgari hanno già una buona esperienza in Europa League e in passato sono anche riusciti a far fuori la Lazio, mentre l’Ostersund è la grande rivelazione del torneo e, dopo essersi fatto strada attraverso i turni preliminari (eliminando anche il Galatasaray) ha rischiato di prendersi il primo posto a scapito dell’Athletic Bilbao. Gli spauracchi invece, inevitabilmente, sono Borussia Dortmund e Lione: i gialloneri sono in crisi e hanno giocato un pessimo girone di Champions League, ma restano una squadra piena di talento che potrebbe esaltarsi a questi livelli. Il Lione invece è una delle semifinaliste dell’ultima Europa League: si è rinnovato perdendo pezzi pregiati ma, pur finendo dietro all’Atalanta nel suo gruppo, resta una mina vagante non da poco. Da non sottovalutare nemmeno Real Sociedad e Nizza: con i francesi potenziale ritorno di Mario Balotelli e Wesley Sneijder a San Siro, anche se Napoli e Lazio hanno abbondantemente dimostrato come i francesi si possano battere.

IL CAMMINO DEL MILAN

Non è stato un cammino troppo lineare quello del Milan nel girone D: i rossoneri erano nettamente favoriti ed effettivamente hanno subito messo le cose in chiaro con un 5-1 esterno sull’Austria Vienna. Già contro il Rijeka però il Milan ha sofferto, vincendo 3-2 ma dopo essersi fatto rimontare due gol e trovando i tre punti all’ultimo secondo (con Patrick Cutrone); poi la doppia sfida contro l’Aek Atene, un doppio 0-0 che ha lasciato la squadra in testa ma con una qualificazione ancora da prendersi. Un altro 5-1 all’Austria Vienna ha sancito passaggio del turno e sedicesimi; l’ultima partita del girone è stata allenata da Gennaro Gattuso, arrivato nel frattempo a sostituire l’esonerato Vincenzo Montella, e il Milan è caduto per 0-2 sul campo del Rijeka. Dunque 11 punti con 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta; i gol segnati sono stati 13 (ma i rossoneri non hanno segnato in ben tre partite), quelli subiti 6.

© Riproduzione Riservata.