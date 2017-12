Avversaria Napoli/ Sedicesimi Europa League, il sorteggio: chi contro la Dea?

Avversaria Napoli, sedicesimi Europa League: i partenopei arrivsano dalla Champions, ma nonostante questo non sono nell'urna delle teste di serie e rischiano di pescare una grande squadra

11 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Avversaria Napoli, sorteggio sedicesimi Europa League (Foto LaPresse)

Quale sarà l’avversaria del Napoli nei sedicesimi di Europa League? Ormai siamo vicini al sorteggio di Nyon e i partenopei sono l’unica squadra italiana che parte dalla seconda fascia dell’urna di Nyon. A fare la differenza è stata la sconfitta sul campo del Feyenoord: in quel modo il Napoli è scivolato tra le peggiori squadre retrocesse dalla Champions League. Nella sua urna ci sono allora le altre tre peggiori e tutte le seconde classificate nei gironi di Europa League; le avversarie possibili sono le migliori di Champions e le prime nei gruppi di questa competizione. Per il Napoli però il sorteggio sarà più “limitato”: la squadra di Maurizio Sarri, vista la regola UEFA, non potrà incrociare le formazioni della stessa nazione. Significa che Atalanta, Lazio e Milan non saranno comunque incrociate prima degli ottavi: questo riduce a 13 il numero delle potenziali avversarie del Napoli.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE, QUALE AVVERSARIA PER IL NAPOLI?

Tra le teste di serie gli spauracchi non mancano: a partire dall’Atletico Madrid, che tra tutte è quella che spaventa maggiormente perché nonostante il brutto girone di Champions League resta una squadra capace di aver giocato due finali europee nel giro di tre stagioni, perdendole sul filo di lana. Ci sono però anche Villarreal e Viktoria Plzen: sicuramente il Submarino Amarillo è molto più competitivo, ma i partenopei hanno brutti ricordi di entrambe così come dell’Athletic Bilbao, che ha fatto fuori il Napoli in un playoff di Champions League giocato nell’era Benitez. Attenzione anche alle due russe: Zenit San Pietroburgo, Cska Mosca e – forse più staccata – Lokomotiv Mosca sono sempre mine vaganti e andare a giocare nei rigidissimi climi di quelle zone – anche se febbraio non è dicembre -. è sempre complicato per tutti. Forse però mla vera squadra da evitare è l’Arsenal, che ha dominato il suo girone e si è ritrovato in Europa League dopo tantissimi anni al piano di sopra, dove ha anche centrato il record per partecipazioni consecutive ai gruppi (sempre superati tra l’altro). Le più abbordabili? Complicato dirlo perché ogni potenziale avversaria nasconde un’insidia; forse però lo Sporting Braga è tra tutte quella contro cui il Napoli avrebbe le maggiori possibilità di superare il turno (anche Salisburgo e Sporting Lisbona possono entrare nell’equazione).

IL CAMMINO DEL NAPOLI

A impedire al Napoli di proseguire la sua corsa in Champions League è stato soprattutto il rendimento esterno: nel girone F i partenopei hanno sempre perso quando hanno giocato fuori casa. E’ successo contro Shakhtar Donetsk (1-2), Manchester City (1-2) e Feyenoord (ancora 1-2), anche se l’ultima partita ormai contava il giusto, vista la vittoria degli ucraini contro il City. I 6 punti ottenuti perciò non sono stati sufficienti alla squadra di Maurizio Sarri: il Napoli ha battuto il Feyenoord e lo Shakhtar Donetsk (3-0 e 3-1), ma il fatto di non aver centrato punti lontani dal San Paolo ha scavato un solco rispetto allo Shakhtar Donetsk. In più, gli azzurri hanno anche perso 2-4 in casa contro il Manchester City, una partita che, se vinta o magari anche solo pareggiata, avrebbe potuto cambiare le cose. Per il Napoli 11 gol realizzati, in linea con quelle che sono le cifre offensive del campionato, ma anche 11 subiti e qui la fase difensiva della squadra ha fatto decisamente peggio.

