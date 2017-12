Avversaria Roma/ Ottavi Champions League, il sorteggio: chi contro i giallorossi?

Avversaria Roma, sorteggio ottavi Champions League: a Nyon i giallorossi conosceranno il nome della squadra contro cui dovranno giocare le due partite europee, con il ritorno all'Olimpico

11 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Avversaria Roma, sorteggio ottavi Champions League (Foto LaPresse)

La Roma attende la sua avversaria negli ottavi di Champions League: avendo vinto il girone, i giallorossi hanno centrato una grande impresa che, alla vigilia del torneo, non era assolutamente nelle previsioni vista la presenza di Chelsea e Atletico Madrid. La squadra di Eusebio Di Francesco invece ha saputo non solo tenere alle spalle i Colchoneros (soprattutto per demeriti spagnoli), ma anche arrivare davanti al Chelsea, contro il quale la Roma ha ottenuto ben 4 dei 6 punti a disposizione, sfiorando la vittoria a Stamford Bridge e poi dominando all’Olimpico. Oggi dunque, a partire dalle ore 12, i giallorossi scopriranno contro quale squadra dovranno giocare la doppia partita degli ottavi, con la prima che sarà in ogni caso in trasferta.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE, L'AVVERSARIA DELLA ROMA

Sappiamo che negli ottavi di Champions League sono vietati gli incroci tra squadre della stessa nazione e non si possono ripetere le sfide del girone: il che significa che la Roma non incrocerà in ogni caso Juventus e Chelsea, e dunque questo riduce il campo delle avversarie possibili a sei. Nel dettaglio si tratta di Basilea, Bayern Monaco, Siviglia, Shakhtar Donetsk, Porto e Real Madrid. Balza subito all’occhio come siano in particolare due le formazioni da evitare: naturalmente parliamo di Bayern Monaco e Real Madrid, con i blancos che per il secondo anno consecutivo non sono riusciti a vincere il loro girone ma rappresentano comunque la squadra da evitare, insieme ai bavaresi che, oltre a lasciare cattivi ricordi nelle menti dei tifosi della Roma, sono anche una realtà che appare in netta ripresa rispetto all’inizio della stagione, e in generale ha grande esperienza in campo europeo. Due sfide che i giallorossi sperano di non dover vivere; molto meglio andare a giocarsela con altre, perchè il girone ha fato ampiamente capire come Di Francesco e i suoi ragazzi siano pronti per questo contesto.

IL CAMMINO DELLA ROMA

La Roma, come già dicevamo, ha stupito tutti nel girone di Champions League; a cominciare dallo 0-0 interno contro l’Atletico Madrid, in cui ha fermato la squadra che aveva giocato due finali in tre stagioni tra il 2014 e il 2016. Poi il 2-1 sul campo del Qarabag, quindi il capolavoro contro il Chelsea: prima il 3-3 di Stamford Bridge, poi il 3-0 dell’Olimpico con un grande Stephan El Shaarawy. Quei due risultati hanno permesso alla Roma, anche in virtù del doppio pareggio dell’Atletico contro il Qarabag, di arrivare alla partita del Wanda Metropolitano potendosi permettere di perdere: così è stato (0-2), ma è bastato battere 1-0 gli azeri per qualificarsi agli ottavi, prendendosi anche il primo posto grazie al pareggio tra Chelsea e Atletico Madrid. Per i giallorossi 11 punti con 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta; i gol segnati sono stati 9, quelli subiti 6. Benissimo i tre del tridente offensivo: Edin Dzeko, Diego Perotti e appunto El Shaaarawy, ma tutta la rosa ha dimostrato di saper tenere il livello di questa Champions League e adesso la Roma sogna davvero in grande.

