Classifica Serie A/ Risultati 16^ giornata: verso Torino Napoli, stasera la Lazio

Classifica Serie A, risultati 16^ giornata: il Napoli reduce da un punto nelle ultime due giornate (senza gol) si prepara alla trasferta di Torino, i granata intanto sfidano la Lazio stasera

11 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Risultati e classifica Serie A (Foto LaPresse)

La 16^ giornata di Serie A non è ancora terminata, ma siamo già proiettati verso la diciassettesima: spicca in questo senso Torino-Napoli, che alle ore 18:00 di sabato 16 dicembre sarà uno dei tre posticipi in una giornata dedicata alle prime della classe, visto che prima l’Inter scenderà in campo contro l’Udinese in serata la Roma ospiterà il Cagliari. E’ una buona occasione per il Napoli, che non è certo reduce da un bel momento: i partenopei hanno infatti sprecato la possibilità di tornare in testa alla classifica, non approfittando dello 0-0 nel derby d’Italia e pertanto rimanendo ad un punto dall’Inter; il Torino invece si è fermato dopo un buon avvio, ma in termini generali consolida la sua posizione di metà alta della classifica e corre per un posto in Europa League, favorito dal rallentamento della Sampdoria.

LA LOTTA SCUDETTO

Non succedeva da 30 anni che le prime quattro della classe pareggiassero tutte per 0-0: sarebbe potuto essere un turno di grandi cambiamenti al vertice, invece la situazione è rimasta tale e quale. Napoli, Juventus e Inter nella sfida diretta, Roma: tutte bloccate senza reti, a dimostrazione che le fatiche si fanno sentire e psicologicamente non è facile per nessuno rimanere al vertice senza pause. In più, il dato che deve far pensare a una stagione favolosa è rappresentato dal fatto che la quinta della classe, vale a dire la Lazio, con due partite in meno ha 32 punti: è davvero alta la possibilità che al termine del girone di andata ci siano ben cinque squadre capaci di girare con 40 punti o più. Qualcosa di irreale, che certifica come il divario tra queste realtà e tutte le altre sia ampio; se consideriamo il Milan in ripresa e una Sampdoria che, almeno tecnicamente, potrebbe chiudere a 39 punti – anche i blucerchiati hanno una partita in meno – il ritmo è davvero indiavolato.

OCCASIONE PER LA LAZIO

Intanto, come detto, il turno è favorevole alla Lazio: i biancocelesti hanno visto pareggiare tutte le altre e dunque questa sera potrebbero ritrovarsi al quarto posto, nuovamente agganciati alla Roma e virtualmente alla terza posizione della Juventus, perché devono ancora recuperare la partita contro l’Udinese. Lo faranno soltanto a gennaio, e dunque al momento non possiamo tracciare calcoli precisi; tuttavia la Lazio, che nel frattempo ha saputo di dover sfidare lo Steaua Bucarest nei sedicesimi di Europa League, è sempre lì, guardinga e in attesa di un passo falso delle altre. Sempre ragionando in maniera virtuale, se i biancocelesti dovessero vincere questa sera e contro l’Udinese si porterebbero a 2 punti dal primo posto occupato dall’Inter: ecco perché la partita contro il Torino riveste per la Lazio un’importanza ancor più netta. Il Torino non è un bel cliente, perché contro le big può sempre scatenare il suo talento offensivo; suggestivo il ritorno a Roma di Sinisa Mihajlovic, che con questa squadra ha vissuto i momenti migliori della sua carriera.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 16^ GIORNATA

Ore 20:45 Lazio-Torino

Martedì 13 dicembre

Ore 19:00 Genoa-Atalanta

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Inter 40

Napoli 39

Juventus 38

Roma* 35

Lazio** 32

Sampdoria* 27

Milan 24

Fiorentina 22

Bologna, Chievo 21

Atalanta*, Torino* 20

Udinese* 18

Cagliari 17

Sassuolo 14

Genoa* 13

Crotone 12

Spal 11

Verona 10

Benevento 1

