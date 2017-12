Infortunio Luis Alberto/ Lazio, problema ai flessori per il centrocampista: attesa per gli esami

Infortunio Luis Alberto: Lazio, problema ai flessori per il centrocampista. Attesa per gli esami: nelle prossime ore la diagnosi e i tempi di recupero. Le ultime notizie e gli aggiornamenti

11 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Infortunio Luis Alberto

Infortunio per Luis Alberto e problemi in casa Lazio, come se non bastassero la sconfitta contro il Torino e le polemiche per le decisioni arbitrali. Il centrocampista biancoceleste nei minuti finali della partita si è arreso lasciando in nove la squadra, che aveva perso Ciro Immobile per espulsione e aveva terminato i cambi. Non ce l'ha fatta il calciatore spagnolo a restare in campo: problema ai flessori per lui, quindi nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti per verificare l'entità del problema e i tempi di recupero. La speranza dei tifosi della Lazio è di non dover fare a meno a lungo di Luis Alberto, un giocatore che - nonostante sia arrivato da poco a Roma - ha già messo in mostra le sue qualità e dimostrato di poter fare la differenza. Nel primo tempo, infatti, è stato incontenibile, ispirando tantissime azioni della Lazio svariando su tutto il fronte d'attacco. Nella ripresa ha regalato il gol a Rincon per un errore a metà campo, ma si è poi rifatto con un gran bel gol. Una partita di alti e bassi, conclusasi con l'infortunio.

INFORTUNIO LUIS ALBERTO DOPO LE POLEMICHE PER L'ARBITRAGGIO

Luis Alberto è stato protagonista anche fuori dal campo. Al termine del primo tempo, infatti, ha duramente commentato le decisioni dell'arbitro Giacomelli ai microfoni di Premium Sport: «Come si fa a non vederlo? Il rigore è netto, netto! Ci sentiamo penalizzati perchè non è la prima partita che viene presa una decisione contro di noi. Adesso proveremo a rientrare in campo per vincere». Ora però deve concentrarsi sulle sue condizioni di salute, sperando che l'infortunio riportato oggi non lo tenga fermo ai box a lungo. Ennesimo problema fisico in casa Lazio. Il centrocampista classe '92 si era già fermato a fine settembre per un problema alla caviglia destro rimediato nella partita di Europa League contro lo contro lo Zulte Waregem, ma la natura dell'infortunio odierno, trattandosi dei flessori, induce alla preoccupazione la Lazio.

© Riproduzione Riservata.