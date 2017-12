Lazio-Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lazio-Torino: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie A

11 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Lazio-Torino, LaPresse

Lazio-Torino, diretta dall'arbitro Piero Giacomelli della sezione di Trieste, sarà il match che chiuderà il programma della sedicesima giornata di Serie A 2017-18, allo Stadio Olimpico di Roma le due squadre faranno il loro ingresso sul terreno di gioco verso le ore 21.00. Dopo aver espugnato la Sampdoria al Ferraris (prima squadra a compiera tale impresa in questa stagione) ora la Lazio deve tornare a vincere anche tra le mura amiche dell'Olimpico di Roma, dove tra la sconfitta nel derby e il pari contro la Fiorentina i biancocelesti hanno lasciato per strada ben cinque punti facendogli perdere contatto dalle prime posizioni della classifica. Un ulteriore successo consentirebbe alla compagine di Simone Inzaghi di consolidare il quinto posto e tenere a distanza di sicurezza proprio i blucerchiati.

Alla vigilia del campionato in molti davano i granata come tra le possibili rivelazioni del torneo, invece gli uomini di Mihajlovic hanno collezionato troppi pareggi e in questo momento si trovano lontani anche dalle posizioni che contano per l'Europa League. La dirigenza del Torino non sembra più vedere di buon occhio il tecnico serbo che in caso di ulteriore KO rischia seriamente il posto, sarebbero già stati allertati Mazzarri e Reja come traghettatori fino a giugno, sarà quindi fondamentale uscire dall'Olimpico con un risultato positivo per non compromettere ulteriormente il prosieguo della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'ultimo posticipo della 16^ giornata di Serie A sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canali 201, 206 e 251 del bouquet satellitare) e su Mediaset Premium (canali 370 e 380 della piattaforma digitale terrestre). Chi volesse la diretta streaming video può collegarsi agli indirizzi http://skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it o in alternativa scaricare le app di Sky Go e Premium Play sui propri device mobili.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TORINO

Dopo l'ampio turn-over in Europa League, Simone Inzaghi riabbarccia i suoi uomini migliori, a cominciare da Strakosha che difenderà i pali dietro a Bastos, De Vrij e Radu che completeranno la retroguardia biancoceleste; centrocampo a cinque con Marusic e Lulic sulle corsie esterne, Parolo e Milinkovic-Savic che non rinunceranno ad alimentare l'azione offensiva sotto la regia di Lucas Leiva; Luis Alberto avrà il compito di servire Immobile e metterlo nelle condizioni di segnare. Mihajlovic si aggrappa ancora una volta alle parate di Siirgu, De Silvestri e Barreca sulle fasce affiancheranno i centrali N'Koulou e Burdisso; Baselli, Rincon e Acquah completeranno il centrocampo, Iago Falque e Ljajic le due ali che supporteranno la punta centrale Belotti.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker puntano sulla Lazio, l'1 dei biancocelesti su WilliamHill può portare a una vincita che moltipica di 1,50 volte la cifra giocata mentre su Bet365 il pareggio viene proposto a una quota di 4,75 che riteniamo molto interessante visto che la squadra di Mihajlovic è abbonata all'X, senza dimenticare che Unibet offre una vincita di 6,25 volte la posta in palio per il successo esterno dei granata. Questa sembra la classica partita da Over (1,47 su Bet365) con le due squadre che raramente hanno disputato partite da Under (2,70 su Unibet), basti pensare che il 2-2 viene dato ad "appena" 13,00 su Betclic.

