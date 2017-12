PAGELLE/ Lazio-Torino: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 16^ giornata - primo tempo)

Pagelle Lazio Torino: Fantacalcio, i voti della partita. Allo stadio Olimpico si gioca il Monday Night per la 16^ giornata di Serie A: i biancocelsti possono agganciare il quarto posto

11 dicembre 2017 - agg. 11 dicembre 2017, 22.08 Stefano Belli

Pagelle Lazio Torino, Serie A (Foto LaPresse)

Allo stadio Olimpico di Roma è in corso il match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2017-18 tra Lazio e Torino, le squadre vanno al riposo sul punteggio di 0-0: diamo un'occhiata ai voti del primo tempo. Sia i padroni di casa che gli ospiti saltano i convenevoli e si affrontano a viso aperto sin dal fischio d'inizio, Belotti (6) prova a interrompere un digiuno che dura dallo scorso 20 settembre ma il Gallo scheggia il palo interno che grazia Strakosha (6). La risposta dei biancocelesti non tarda ad arrivare con Immobile (0, capirete il perché tra qualche riga) che viene chiuso da Nkoulou (7), dall'altra parte è Iago Falque (7) a ispirare il gioco dei granata ma Rincon e Molinaro non riescono a inquadrare la porta. Gli uomini di Simone Inzaghi ci provano su punizione con Milinkovic-Savic (6,5) e Luis Alberto (7) che impegnano Sirigu (6,5), poi nel recupero accade di tutto: i giocatori della Lazio protestano per un tocco di Iago Falque col braccio largo, il pubblico chiede il rigore ma l'arbitro Giacomelli, una volta consultato il VAR, estrae il rosso diretto nei confronti di Immobile (qualche istante prima aveva anche colpito il palo esterno, pareggiando il conto dei legni nella sfida a distanza con Belotti) che nel frattempo aveva perso completamente la testa accennando una testata a Burdisso (6): gesto folle, irresponsabile e immaturo da parte del numero 17 biancoceleste che non solo lascia i suoi in dieci per tutto il secondo tempo ma "offusca" l'infrazione di Iago Falque, infatti il direttore di gara non assegna il penalty facendo andare su tutte le furie gli aquilotti. Ora il Torino sfrutterà l'uomo in più per fare il colpaccio.

VOTO LAZIO 5,5 - Si profila un secondo tempo di passione per i biancocelesti, in dieci a causa dell'Immobilata. E dire che nei primi quarantacinque minuti si era intravisto qualcosa di buono nel gioco.

MIGLIORE LAZIO: LUIS ALBERTO 7 - Come al solito è lo spagnolo l'anima e la mente del gioco offensivo dei biancocelesti.

PEGGIORE LAZIO: IMMOBILE 0 - Con un gesto idiota rovina la gara sua e di tutta la Lazio, un attaccante del suo spessore dovrebbe mantenere sempre il sangue freddo e non perdere mai la testa.

VOTO TORINO 6,5 - Molto positivo l'atteggiamento dei granata che a inizio gara colpiscono il palo interno con Belotti, rendendosi spesso pericolosi in contropiede.

MIGLIORE TORINO: IAGO FALQUE 7 - Se gli avversari hanno Luis Alberto, Mihajlovic può contare su di lui: tre grandi giocate che mandano i compagni in zona tiro.

PEGGIORE TORINO: VALDIFIORI 5 - Provoca ingenuamente la punizione dal limite che Milinkovic-Savic non sfrutta stendendo Lucas Leiva. (Stefano Belli)

