Piacenza-Siena/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Piacenza-Siena: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

11 dicembre 2017 Stefano Belli

Piacenza-Siena, diretta dall'arbitro Luigi Carella della sezione di Bari, è in programma allo stadio Leonardo Garilli lunedì 11 dicembre alle ore 20.45: l'incontro completerà infatti il quadro della diciottesima giornata di Serie C girone A. La squadra di Arnaldo Franzini ospita quella di Michele Mignani, le due squadre lottano per obiettivi diversi: se i padroni di casa puntano a una salvezza tranquilla, e in questo momento si trovano in decima posizione e quindi ancora in corsa per i lunghissimi play-off, gli ospiti stanno rincorrendo il Livorno capolista anche se la Robur in questo momento si trova a -9 dalla vetta della classifica.

Dopo aver collezionato tre sconfitte in quattro gare il Siena ha perso decisamente contatto dai vertici della graduatoria, anche se sono riusciti a ritrovare la vittoria nell'ultima gara disputata contro l'Arezzo, tuttavia serviranno altri punti e altri risultati positivi per mettere pressione alla compagine di Andrea Sottil che in questo momento guarda tutti dall'alto in basso. Dopo aver pareggiato nel derby contro la Pro Piacenza, anche i lupi biancorossi vogliono tornare alla vittoria e allungare la striscia di risultati utili.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita sarà visibile in diretta streaming video sul portale web Eleven Sports che offre la visione di tutti gli incontri validi per il campionato di terza divisione, la singola partita è acquistabile al prezzo di 2,99 euro. Tuttavia, trattandosi di un posticipo, il match sarà trasmesso gratuitamente anche in diretta tv su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA SIENA

I padroni di casa si presenteranno con Fumagalli in porta dietro alla linea difensiva a quattro composta dai terzini Mora e Masciangelo oltre che dai centrali Silva e Pergreffi; Scaccabarozzi guiderà il centrocampo in collaborazione con Morosini e Segre; Zecca e Ferri potrebbero guardare le spalle all'unica punta Romero oppure affiancarlo come ali. Gli ospiti potrebbero rispondere con Pane in mezzo ai pali, Sbraga e Terigi saranno i cani di guardia che sorveglieranno l'area di rigore mentre Iapichino e Brumat si accomoderanno sulle corsie esterne; Gerli, Bulevardi e Vassallo sembrano i centrocampisti favoriti per una maglia da titolare; il tridente d'attacco prevede la presenza delle ali Guberti e Neglia accanto all'unica punta Marotta.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Nel corso di questa stagione Franzini ha spaziato dal 5-4-1 al 3-5-2, optando per un 4-1-4-1 da fine ottobre, a inizio dicembre l'allenatore del Piacenza ha cambiato nuovamente modulo adottando l'attuale 4-3-2-1. Mignani ha invece trovato la quadra del cerchio per il suo Siena grazie al 4-3-3, dalla prima volta che lo ha utilizzato (lo scorso 24 settembre nella gara contro l'Alessandria) poi non ne ha più fatto a meno, fatta eccezione del match contro la Giana Erminio. Il bilancio dei precedenti nella storia recente è di 3 vittorie per la Piacenza, 2 successi per il Siena e un pareggio.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker non si sbilanciano e propongono quote molto bilanciate tra loro: si va dal 2,50 di Betclic per l'1 del Piacenza al 2,80 di WilliamHill per la vittoria esterna del Siena, fino al 3,10 di Bet365 per il pareggio. Unibet invece tende a proporre per l'Over (2,14) una quota più alta rispetto all'Under (1,65). Per Betclic il risultato esatto più probabile è l'1-1, quotato 5,75.

