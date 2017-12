Probabili formazioni/ Inter Pordenone: diretta tv, orario e le ultime notizie live (ottavi Coppa Italia)

Probabili formazioni Inter Pordenone: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli 11 in campo domani a San Siro per la Coppa Italia. Ampio turnover per i nerazzurri.

11 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Inter Pordenone (LaPresse)

Siamo giunti agli ottavi di finale della Coppa Italia: la prima partita sarà quindi quella attesa a San Siro tra Inter e Pordenone, il cui fischio d’inizio è già stato fissato per le ore 21.00. Controllando il tabellone di questa fase del torneo, questa è senza dubbio la sfida più curiosa: da una parte ecco infatti i nerazzurri di Spalletti, tra le squadre più in forma del campionato di Serie A e con grandi ambizioni di scudetto. Dall’altra parte i ramarri, protagonisti di una vera e propria favola per la Coppa Italia: dal campionato di Serie C, i nerazzurri sono arrivati a giocare contro le teste di serie dopo aver superato Matelica, Venezia, Lecce e Cagliari. Andiamo allora a vedere come i due tecnico e le rispettive squadre si sono preparate all’incrocio per gli ottavi di finale della Coppa Italia, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Inter-Pordenone.

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH INTER PORDENONE

Chiaramente anche questo attesissimo match per la Coppa Italia tra Inter e Pordenone sarà visibile in esclusiva sulla tv di stato: appuntamento quindi alle ore 21.00 in diretta tv su Rai 2, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre. Confermata quindi anche la diretta streaming video della partita a San Siro tramite il servizio gratuito raiplay.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER PORDENONE

I CAMBI DI SPALLETTI

Visto anche la caratura dell’avversario e complice il big match contro la Juventus in campionato ancora da smaltire sulle gambe, appare quasi doveroso che per questa partita della Coppa Italia Luciano Spalletti opti per le seconde linee in praticamente tutti i settori del campo. L’occasione dopo tutto è più che propizia per vedere in campo chi finora si è visto ben poco, e per valutare anche lo stato di forma di alcuni giocatori. Confermato in ogni caso il solito 4-2-3-1 per la probabili formazioni nerazzurra: tra i pali però ecco il primo turnover con l’ex Toro Padelli. Davanti a lui ecco poi il duo di centrali Ranocchia e Miranda, con quest’ultimo chiamato al doppio lavoro dato che il giovane Vanheusen è ancora out: per le corsie ecco che quindi si faranno avanti Cancelo e Dalbert, con il possibile inserimento di Nagatomo al posto del portoghese nel caso in cui serva come titolare in avanti. Per il modulo a 2 di fronte alla difesa però il tecnico dell’Inter dovrà un po’ fare il gioco delle tre carte per trovare a chi dare la maglia da titolare a fianco di Gagliardini. Al momento il primo indiziato rimane Vecino, visto che Brozovic forse non è pronto a disputare altri 90’ da titolare dopo il match con la Juventus. Per l’attacco ampio turnover anche qui: sulla trequarti ecco Joao Mario con Eder prima punta e Icardi accomodato in panchina: qualche dubbio per le fasce: Candreva dovrebbe lasciare il posto a Karamoh, ma sulla sinistra Perisic rimane senza cambio a meno di avanzare sulla fascia Cancelo.

LE SCELTE DI COLUCCI

Per la sfida a San Siro ovviamente Colucci punterà sulla sua probabile formazione titolare, data la posta in palio e il valore dell’avversario che andranno ad affrontare i ramarri per la Coppa Italia. Il tecnico neroverde perciò punterà ancora sul 4-3-2-1 presumibilmente sugli stessi titolari che hanno colto in beffa il Cagliari nei sedicesimi di finale della Coppa Italia. Ecco che quindi anche a San Sio non mancherà Perilli tra i pali con il duo Bassoli-Stefani al centro del reparto difensivo mentre Nunzella e Formiconi agiranno sulle corsie con la voglia di replicare la bella prova messa già in campo alla Sardegna Arena. Per la mediana vedremo allora ancora Burrai in cabina di regia con Misuraca e uno tra Lulli e Danza come mezz’ali: in attacco invece Magnaghi sarà prima punta mentre Berrettori e Maza (quest’ultimo in gol contro i sardi) fare da supporto al numero 27.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 27 Padelli; 7 Cancelo, 13 Ranocchia, 25 Miranda, 29 Dalbert; 11 Vecino, 5 Gagliardini; 17 Karamoh, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 23 Eder. All. Spalletti

PORDENONE (4-3-2-1): 1 Perilli; 23 Nunzella, 26 Bassoli, 4 Stefani, 2 Formiconi; 5 Lulli, 8 Burrai, 21 Misuraca; 10 Berrettoni, 11 Maza; 27 Magnaghi. All. Colucci

© Riproduzione Riservata.