RISSA MOURINHO-EDERSON/ Manchester United-City, botte negli spogliatoi: 20 coinvolti, ferito vice Guardiola

11 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Mourinho-Guardiola, derby di Manchester infuocato (LaPresse)

Spettacolo in campo, “spettacolo” fuori dal campo: per fortuna ai più è stata "regalata" con Manchester United-Manchester City la sfida più bella, quella sul campo dell’Old Trafford tra i primi della classe in Premier League. Ha vinto Guardiola, per 2-1 dopo una sfida molto bella con tre gol nati sì da errori difensivi ma con un livello di gioco e di agonismo secondi a pochi al mondo in questo momento. Il genietto David Silva e il “pugile” Otamendi hanno “matato” Mourinho e Ibrahimovic: o almeno questo è successo in campo, perché poi a telecamere spente negli spogliatoi è praticamente successo di tutto. Lo racconta la stampa britannica questa mattina, anche se già ieri sera filtrava qualcosa da Manchester: qualche ferito, qualche contuso, in 20 coinvolti in una maxi rissa durata più minuti. L’incredibile epilogo “al buio” dei social - evento raro questo, se non rarissimo - ha visto come “contendenti” principali proprio lo Special One e il portiere del City Ederson. Pugni, bottigliette lanciate, qualche contuso appunto e il più sfortunato di tutti, il vice di Pep Guardiola ed ex play spagnolo Mikel Arteta, che ha riportato una ferita al volto, sotto il sopracciglio.

MA COSA È SUCCESSO DAVVERO NEGLI SPOGLIATOI?

I Citizens hanno ipotecato già a dicembre la Premier: vincendo ieri sono infatti balzati in testa con +11 punti proprio sullo United che tentava in casa propria di riaprire il campionato inglese finora dominato dai tiqui taka guys del tecnico catalano. Forse proprio per questa posta in palio, il nervosismo l’ha fatta da padrone con Mou che ancora una volta ha saputo “accendere la miccia” sbagliata, non in campo ma fuori dal rettangolo di gioco, forse il difetto più grande di uno dei migliori allenatori della storia. A fine partita, durante le interviste si è lamentato per un rigore che poteva essere assegnato allo United per fallo di Otamendi su Herrera: ma il motivo questa volta sembra un altro, come rivela il Daily Mail (riportato da Gazzetta stamattina): «Gli eccessi nei festeggiamenti da parte dei giocatori del City avrebbero provocato il risentimento di José Mourinho, che a un certo punto si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra di Guardiola per chiedere di abbassare il volume delle celebrazioni». A quel punto, il più euforico di tutti - che parla anche la stessa lingua di Mou - ovvero il portiere del City Ederson (tra l’altro autore di un doppio miracolo su Lukaku e Mata che ha blindato il risultato) ha iniziato a prendere a male parole Mourinho, replicato senza grandi remore. La rissa è scoppiata poco dopo con circa 20 tra giocatori, staff e allenatori coinvolti nella baruffa: «si parla anche di una bottiglia di plastica che avrebbe colpito il manager portoghese, così come potrebbe essere stata un'altra bottiglia ad aver provocato la ferita al volto di Arteta», spiega il Daily Mail, mentre il Mirror addirittura avanza «latte e acqua gettate contro Mourinho». Insomma, di tutto un po’, per una giornata la Premier è riuscita a fare “peggio” della Serie A, quantomeno fuori dal campo..

