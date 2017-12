Real Madrid-Psg/ Champions League, Ottavi: Ronaldo vs Neymar, si decide il prossimo Pallone D’Oro?

Real Madrid-Psg: Champions League 2017-2018, ottavi di finale. Cristiano Ronaldo vs Neymar, finale anticipata e Pallone d'Oro che si decide qui? La sfortuna del Paris, le statistiche

11 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Real Madrid-Psg (Twitter)

Sì, lo avete sentito già da tutti: Real Madrid-Paris Saint Germain è la finale anticipata di Champions League 2017-2018. Poco fa il sorteggio della Uefa ha portato l’ironia del destino all’ennesima potenza soprattutto per i parigini che tra ottavi e quarti di finale nell’era degli sceicchi non sono mai riusciti ad avere un sorteggio benevolo (qui sotto la breve analisi). Intanto però l’ottavo di finale più affascinante di questa tornata spetta proprio alla sfida tra superstar, non solo Cristiano Ronaldo vs Neymar (che comunque già da solo vale il prezzo del biglietto). Andata 13 febbraio, ritorno 6 marzo, la Champions si aprirà nella fase finale del 2018 con una sfida pazzesca tra due serie pretendenti alla conquista della Coppa con le orecchie nella finale di Kiev del prossimo 26 maggio. Qualcuno dovrà uscire e far posto all’illustre avversario: il Dream Team che cerca il triplete di Champions consecutivo, nessuno mai nella storia ci è riuscito, forte di campioni da Cr7 a Modrid, da Kroos a Sergio Ramos, fino a Isco e Asensio? Oppure, i parigini nella loro forma massima di splendore pronti alla consacrazione anche in Champions? Thiago Silva, Verratti, Di Maria, Draxler, ma soprattutto il tridente da sogno Mbappé, Cavani e O’Ney? Qualche mese di preparazione e poi sapremo tutto: di certo, da questa sfida potrebbe uscire anche il prossimo Pallone d’Oro (Mondiali in Russia permettendo). Con l’uscita di scena di uno tra Cristiano Ronaldo e Neymar sarà molto difficile che lo sconfitto possa contendere il Pallone d’Oro 2018 all’altro, e rimarrebbe “solo” con Messi (sempre che esca “vivo” dall’ottavo con il Chelsea, ndr) per sfidarsi verso la finale di Champions che come sappiamo vale quasi sempre l’ipoteca sulla vittoria.

PARIS, CHE JELLA!

Lo scrivevamo sopra, lo ribadiamo ora: Paris Saint Germain, che jella! Tra le big europee, i parigini ogni anno riescono nell’impresa di beccarsi avversari sempre fortissimi che finora non hanno fatto spiccare il volo ad una squadra che passa un anno ad annoiarsi in Ligue 1 (vincendola a mani basse) per cercare di trionfare in Champions ma si scontrano poi con le corazzate troppo prima di semifinali e finali (mai raggiunte infatti). 2012-2013 esce ai quarti con il Barcellona; l’anno dopo stesso epilogo, quello dopo ancora nel ’15-16 è il Manchester City a stendere Cavani e Ibra ai quarti, mentre lo scorso anno.. beh, lo scorso anno forse il momento di massima ironia perfida del destino anti-Tour Eiffel. Anche qui agli ottavi, gara d’andata perfetta al Parco dei Principi con doppio Di Maria, Draxler e Cavani a ipotecare il passaggio del turno: ma due settimane dopo, l’apocalisse al Camp Nou. Suarez, autogol di Kurzawa, Messi, due volte Neymar e Sergi Roberto al 95esimo mandano il Barcellona nell’olimpo dei grandi, con Cavani che nell’unico gol del 5-1 non riesce ad evitare appunto la catastrofe sportiva. E quest’anno le premesse non sono da meno: girone tosto con il Bayern Monaco, li battono e finiscono primi con il record i gol: agli ottavi di finale, da testa di serie, il Psg si ritrova il Real Madrid come seconda classificata. Si può essere più sfortunati?

