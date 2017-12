Sorteggio Europa League/ Sedicesimi, diretta streaming video tv: avversarie di Milan, Napoli, Lazio, Atalanta

Sorteggio Europa League, diretta streaming video e tv: le avversarie di Milan, Napoli, Lazio e Atalanta per i sedicesimi di finale. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sugli accoppiamenti

11 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Sorteggio Europa League (Foto: LaPresse)

Ora che la fase a gironi dell'Europa League è terminata e che conosciamo le squadre “retrocesse” dalla Champions League, possiamo passare ai sorteggi per i sedicesimi di finale. Oggi, lunedì 11 dicembre, a Nyon si terranno a partire dalle 13 gli accoppiamenti per la fase successiva della competizione. C'è ovviamente grande attenzione per le italiane che si sono qualificate: Milan, Lazio, Atalanta e Napoli. Prima di approcciarci al grande evento è bene sapere le regole del sorteggio: Milan, Lazio e Atalanta saranno teste di serie, quindi disputeranno la gara di ritorno in casa. Al contrario, il Napoli non è testa di serie, perché non è rientrata nelle quattro migliori terze in base ai punteggi ottenuti nel girone di Champions League. In questa fase non potranno esserci accoppiamenti tra squadre della stessa nazione, né tra club che si sono già affrontati nella fase a gironi.

Possiamo dividere le squadre che si sono qualificate ai sedicesimi di finale di Champions League in teste di serie e non teste di serie. Del primo gruppo fanno parte: Milan, Lazio, Atalanta, Villarreal, Arsenal, Salisburgo, Cska Mosca, Atletico Madrid, Lipsia, Sporting Lisbona, Lokomotiv Mosca, Braga, Viktoria Plzen, Athletic Bilbao, Salisburgo, Zenit. Del secondo fanno parte, invece: Napoli, Nizza, Celtic, Borussia Dortmund, Spartak Mosca, Aek Atene, Ludogorets, Copenaghen, Astana, Lione, Steaua, Marsiglia, Ostersund, Real Sociedad, Stella Rossa, Partizan.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE, LE POSSIBILI AVVERSARIE DI MILAN, NAPOLI, LAZIO E ATALANTA

Milan, Lazio e Atalanta sperano di evitare il Borussia Dortmund, che compare tra le squadre non teste di serie e che quindi può essere pescata da queste tre italiane a Nyon. I tedeschi rappresentano il pericolo più grande, ma Milan e Lazio eviterebbero volentieri anche il Lione, che ha già affrontato l'Atalanta nella fase a gironi. Potrebbero creare problemi Marsiglia e Nizza, che non potrà però incrociare la Lazio avendolo già fatto nel girone. Milan, Lazio e Atalanta, in quanto teste di serie, giocheranno il ritorno in casa: l'andata è prevista il 15 febbraio, il ritorno una settimana più tardi. Al contrario il Napoli, che ha le insidie maggiori: la squadra di Maurizio Sarri potrebbe ritrovarsi ad affrontare squadre del calibro di Arsenal e Atletico Madrid, senza dimenticare le spagnole, che in generale sono ostiche, e lo Zenit San Pietroburgo allenato da Roberto Mancini. Sfide da “Champions League” all'orizzonte per il Napoli, una vera e propria beffa dopo l'eliminazione dalla competizione europea principale.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE, DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Al termine del sorteggio di Champions, comincerà quello di Europa League. Appuntamento oggi, lunedì 11 dicembre 2017, alle 13 a Non per gli accoppiamenti relativi alla fase successiva a quella a gironi della competizione. Siamo ai sedicesimi di finale, che vedono l'Italia protagonista con quattro squadre: Napoli, sceso dalla Champions, Milan, Lazio e Atalanta. L'evento verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport: la piattaforma satellitare lo manderà in onda anche in alta definizione. Dovrete allora sintonizzarvi su Sky Sport 1 (anche HD), dove potrete seguire anche i pareri a caldo dei rappresentanti dei club che hanno raggiunto Nyon per i sorteggi. Chi non può seguire il sorteggio in diretta tv può sfruttare quella streaming video: c'è il servizio Sky Go per gli abbonati all'emittente satellitare. Da pc, tablet e smartphone potrete vedere il sorteggio grazie a questa applicazione. In alternativa c'è il sito ufficiale della Uefa.

