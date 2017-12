Sorteggio Uefa Champions League/ Ottavi, diretta streaming video e tv: le avversarie di Juventus e Roma

Sorteggio ottavi Champions League in diretta streaming video e tv: le avversarie di Juventus e Roma. Alle 12 di oggi, lunedì 11 dicembre, al via gli accoppiamenti a Nyon

11 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Sorteggio Champions League (Foto: LaPresse)

La Champions League saluta il 2017 con il sorteggio degli ottavi di finale. Grande l'attenzione delle italiane, nello specifico Juventus e Roma, qualificate dopo la fase a gironi. Oggi, lunedì 11 dicembre, a Nyon verranno sorteggiati gli accoppiamenti per la fase successiva della competizione: l'evento si apre alle 12 e lo seguiremo in diretta per aggiornarvi. Le squadre verranno inserite in due urne: nella prima quelle vincitrici dei gironi, nell'altra le seconde classificate. Per ora è noto un solo “paletto”: nessuna squadra può essere sorteggiata con un club già affrontato nella fase a gironi o della propria federazione. Questo vuol dire che la Juventus sicuramente non giocherà con Barcellona o Roma, mentre quest'ultima eviterà, oltre ai bianconeri, anche il Chelsea. Eventuali altre restrizioni verranno comunicate in vista del sorteggio. Quando verranno disputati gli ottavi? Le squadre vincitrici dei gironi giocheranno l'andata in trasferta il 13-14 febbraio e il 20-21 febbraio, il ritorno in casa il 6-7 e il 13-14 marzo.

Ecco le magnifiche 16 della Champions che si giocheranno, dagli ottavi in poi, la coppa dalle grandi orecchie: Barcellona, Basilea, Bayern Monaco, Besiktas, Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Psg, Porto, Real Madrid, Roma, Siviglia, Shakhtar, Tottenham.

SORTEGGIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE, LE POSSIBILI AVVERSARIE DI JUVENTUS E ROMA

La strada per Kiev passa da Nyon: in Svizzera oggi verrà stilato il calendario degli ottavi di finale di Champions League. Juventus e Roma non possono dormire sonni tranquilli. La squadra di Eusebio Di Francesco potrebbe trovare Real Madrid e Bayern Monaco, ma spera nel Basilea. Sarebbe davvero una fortuna, mentre avversari di media fascia sono Siviglia, Shakhtar Donetsk e Porto. La Roma però ha come vantaggio il fattore campo nella sfida di ritorno. E la Juventus? La squadra di Massimiliano Allegri, seconda classificata nel suo raggruppamento, rischia un po' di più anche a causa del ritorno in trasferta. Tre i possibili avversari ostici: Manchester City e United, e il Paris St Germain di Neymar. C'è anche la possibilità di incrociare il Tottenham Hotspur e il Liverpool, ma sarebbe invece un sollievo essere sorteggiati con il Besiktas. La Juventus quasi certamente finirà in Inghilterra, dove storicamente fatica.

SORTEGGIO CHAMPIONS, DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

I tifosi di Juventus e Roma, oltre che tutti gli appassionati del grande calcio, potranno seguire in diretta tv il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, in programma oggi a Nyon dalle 12. L'evento sarà trasmesso su Premium Sport per gli abbonati alla piattaforma del digitale terrestre, ma sarà visibile anche in chiaro: basterà sintonizzarsi su Italia 1. Chi invece non può seguire in tv il sorteggio ha la possibilità di farlo con la diretta streaming video: bisogna però essere abbonato a Mediaset Premium per usufruire di Premium Play, il servizio che permette di assistere al sorteggio usufruendo del proprio pc, tablet o smartphone. L'alternativa è allora rappresentata dal sito ufficiale della Uefa, che trasmetterà l'appuntamento in diretta.

