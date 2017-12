Video/ Andria Rende (3-1): highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata)

Video Andria Rende (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita nella 18^ giornata del girone C della Serie C. Esposito chiude la sfida casalinga.

11 dicembre 2017 Fabio Belli

Video Andria Rende (LaPresse)

Un’Andria capace di trasformarsi tra il primo ed il secondo tempo vince in rimonta la sfida casalinga contro un Rende che aveva iniziato benissimo, confermando le proprie velleità di alta classifica, ma si è sciolto come neve al sole dopo l’harakiri che ha permesso ai pugliesi di andare all’intervallo sul pari. Andria che sale a quota 15 punti e riaggancia il treno delle squadre che vogliono uscire dalla zona play out, resta comunque ottima la classifica del Rende, a 25 punti nel girone C di Serie C. La partita è iniziata con un possesso palla molto insistito da parte del Rende, e l’Andria che ha palesato grandi difficoltà nel ripartire. Match che si è messo ancora più in salita per i padroni di casa al 20’, quando con una splendida conclusione al volo Ricciardo ha trovato l’eurogol per il vantaggio del Rende.

FEDERICIANI IN DIFFICOLTA'

Andria in difficoltà ma “graziata” al 45’ da un retropassaggio killer di Porcaro, che ha messo Scaringella a tu per tu col portiere ospite Forte. Gol impossibile da sbagliare e brutta mazzata per il Rende, che nel secondo tempo ha subito costantemente l’iniziativa dell’Andria. Che ha cominciato a collezionare occasioni da gol e ha ribaltato il risultato al 20’ della ripresa con Tiritiello, ottimo nel bruciare la difesa avversaria e realizzare il gol su calcio d’angolo battuto da De Giorgi. Il sigillo dell’Andria è arrivato al 28’, col gol del 3-1 firmato da Esposito, su respinta di Forte su conclusione di Nadarevic. Traversa di Minicucci nel recupero, l’Andria sfiora il poker ma il 3-1 sicuramente soddisfa squadra e tifosi pugliesi.

