Video/ Bari Palermo (0-3): highlights e gol della partita (Serie B 18^ giornata)

Palermo subito vivace al San Nicola contro il Bari. Trajikovski pericoloso dopo tre minuti, De Lucia blocca sicuro. Il macedone timbra un legno pochi minuti dopo, i pugliesi tirano un sospiro di sollievo. I siciliani spingono e ci riprovano con Rispoli di testa, ma anche in questa occasione il Bari si salva. I locali faticano a ripartire, il Palermo continua a premere con grande fluidità. Nella ripresa parte meglio la squadra di Grosso, pericolosa con un'iniziativa di Improta. Poco dopo è Tello a tentare la giocata con un tiro cross che finisce sul fondo. I rosanero tornano ad attaccare e al sessantaduesimo passano con Rispoli, che deposita in rete l'assist di La Gumina. I galletti alzano bandiera bianca, il Palermo ringrazia e affonda il colpo del raddoppio con Trajikovski. Non finisce qui, la furia dei siciliani viene impreziosita da Corando, che infila De Lucia con un tiro imparabile.

IL TABELLINO

Bari-Palermo 0-3

BARI (3-4-1-2) - De Lucia; Cassani, Marrone, Gyomber (32' Capradossi); Tello, Basha, Busellato, Improta; Brienza (77' Sabelli); Galano (Floro Flores), Cissè. A disp.: Berardi, Capradossi, Tonucci, D'Elia, Petriccione, Kozak, Salzano, Iocolano, Floro Flores, Nenè. All.: Grosso.

PALERMO (3-5-2) - Posavec; Cionek, Struna, Bellusci (89' Petermann); Rispoli, Ghanore, Dawidowicz, Coronado (81' Fiordilino), Aleesami; Embalo (27' La Gumina), Trajkovski. A disp.: Maniero, Pomini, Accardi, Szyminski, Santoro, Rizzo. All.: Tedino

Arbitro: Pinzani di Empoli

Ammoniti: Dawidowicz (P)

Marcatori: 62' Rispoli (P), 69' Trajkovski (P), 75' Coronado (P)

