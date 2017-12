Video/ Casertana Bisceglie (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata)

Video Casertana Bisceglie (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita per la 18^ giornata del girone C della Serie C. La decide Jovanovic al 44'.

11 dicembre 2017 Fabio Belli

Video Casertana Bisceglie (LaPresse)

Il Bisceglie torna in zona play off e stacca di otto punti una Casertana che a quota 15 si ritrova di nuovo risucchiata in piena zona play out. Ma i campani possono davvero rammaricarsi per come è maturata una sconfitta che ha visto i rossoblu sprecare alcune nitide occasioni da gol anche grazie alla bravura del portiere ospite, Crispino. Il Bisceglie invece ha saputo colpire a un minuto dalla fine del primo tempo, trasformando con Jovanovic un calcio di rigore concesso per trattenuta di D’Anna ai danni di Montinaro. La Casertana aveva avuto una grande occasione al 36’, con Crispino che aveva sventato una conclusione da due passi di Lorenzini. Nella ripresa al 13’ Turchetta si trova di nuovo il muro Crispino di fronte, mentre al 22’ Alfageme di testa riesce a mettere il pallone dove il portiere ospite non può arrivare, ma si trova beffato dalla mira, imprecisa davvero per pochi centimetri.

NEL FINALE

Insomma, tanti rimpianti anche nel finale con Turchetta (due volte) e Padovan che arrivano alla conclusione, trovando in due casi una mira sballata e in uno il solito, attentissimo Crispino a fare buona guardia. E alla fine dei 4’ di recupero il Bisceglie può alzare le braccia al cielo per una vittoria costruita soprattutto nel primo tempo, ma poi blindata dalle straordinarie parate del proprio portiere. Alla Casertana il compito di non perdersi d’animo, nonostante l’ennesima sconfitta i passi avanti sul piano del gioco e del carattere sono stati evidenti.

