Video/ Catania Matera (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata)

11 dicembre 2017 Fabio Belli

Video Catania Matera (LaPresse)

Perde l’occasione per avvicinarsi a un solo punto dalla vetta il Catania. Dopo il pareggio del Lecce sul campo della Paganese nel pomeriggio, è arrivato l’1-1 casalingo degli etnei, che restano a 3 punti di distanza dai salentini. Merito di un Matera coriaceo, che ha sofferto nel primo tempo ma nella ripresa ha messo in difficoltà i rossoazzurri, passando in vantaggio ed arrivando a sfiorare il colpo del ko. Nel primo tempo il Catania ha mantenuto alti i ritmi sfiorando in due occasioni il vantaggio con Russotto e provandoci anche con Caccetta, anche se il Matera ha saputo rispondere al 28’ con una conclusione di De Falco finita davvero di poco a lato. Tegola per il Catania a fine primo tempo, un problema muscolare costringe Russotto al forfait, col fantasista sostituito da Fornito. Al 6’ del secondo tempo, solo davanti al portiere avversario Tonti, il Catania spreca una clamorosa occasione per il vantaggio e viene successivamente punito dal Matera che passa con Sartore, bravo nel rientrare e bruciare sul suo palo Pisseri.

LA GRANDE OCCASIONE

La grande chance per il 2-0 arriva per i lucani al 19’, con un palo di Giuseppe Giovinco su punizione. Il Catania sarebbe probabilmente andato definitivamente al tappeto, e invece reagisce al 26’, con Curiale che dal limite dell’area riesce a superare Tonti. Nel finale, a 3’ dal novantesimo, Lodi scheggia il palo con una conclusione deviata e per il Catania passa anche l’ultimo treno per i tre punti, la sfida casalinga contro un buon Matera finisce 1-1 per gli etnei.

