Video/ Chievo Roma (0-0): highlights della partita (Serie A 16^ giornata)

Video Chievo Roma (risultato finale 0-0): gli highlights della partita nella 16^ giornata della Serie A. I giallorossi poco cinici sotto porta al Bentegodi.

11 dicembre 2017 Michela Colombo

Video Chievo Roma (LaPresse)

Si è chiuso con un difficilissimo pareggio per 0-0 il match della 16^ giornata di Serie A tra Chievo e Roma: al Bentegodi se sono mancati i gol comunque non sono mancate le emozioni in campo. Entrambe le formazioni in campo infatti hanno avuto parecchie occasioni per sfondare lo specchio avversario, specialmente i giallorossi di Di Francesco, più volte bloccati da un insuperabile Sorrentino, tra i migliori della partita. Volendo ora dare un occhio a qualche statistica aggiornata della partita di Serie A vediamo che la compagine romana ha decisamente dominato la partita secondo i numeri. La Roma infatti vanta il maggior possesso palla (67%), oltre che il maggior numero di tiri, ben 24 di cui 8 a target ma 11 fuori dallo specchio dei clivensi. A ciò si aggiunge per i giallorossi anche 21 punizioni e 13 calci d’angolo oltre che 8 falli. Numeri quindi meno elevati per il Chievo, che ha segnato solo il 33% del possesso palla e solo 9 tiri di cui ben 2 fermati dalla difesa avversaria. Non dimentichiamo poi di aggiungere in tabella anche 12 fuorigioco e 10 falli oltre che ben 8 parate.

LE DICHIARAZIONI

Benché il risultato sia stato solo un pareggio, di certo c’è molta soddisfazione in casa Chievo per la prova messa i campo. A dirlo è stato lo stesso tecnico gialloblu Rolando Maran che hai microfoni di Rai Due ha applaudito ai suoi: “Sorrentino ha fatto moltissimi interventi importanti, ma ci tengo a sottolineare la prova di carattere e solidità da parte di tutta la squadra. La prima occasione noi è capitata a noi, abbiamo preso la traversa. Poi è normale che alla Roma devi sempre concedere qualcosa. Sono comunque soddisfatto della prova dei miei”. Di tutt’altro tono invece le dichiarazioni nel post match rilasciate a Premium Sport da Eusebio Di Francesco, deluso per la mancata vittoria al Bentegodi: “Ho visto la Roma che mi immaginavo, quando hai più del 70% del possesso e tiri 30 volte in porta ti manca solo il gol. È normale che qualche ripartenza l’abbiamo concessa, ma il benedetto gol non è arrivato. Abbiamo dominato la gara, i numeri dicono questi, ci è mancato solo un pochino di lucidità. Non dobbiamo cadere in questi errori di lasciarsi innervosire dalle decisioni arbitrali. Non si può dominare per 90’, ma per quanto costruito meritavamo il gol anche se è stata colpa nostra se non è arrivato. Dobbiamo essere più cinici sotto porta.”.

