Video/ Cosenza Francavilla (4-1): highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata)

Video Cosenza Francavilla (risultato finale 4-1): highlights e gol della partita valida nella 18^ giornata del girone c della serie c. Tripletta di Baclet.

11 dicembre 2017 Marco Guido

Video Cosenza Francavilla (LaPresse)

Il Cosenza riesce a sconfiggere la Virtus Francavilla per 4 a 1, trascinata da uno scatenato Baclet autore di una impressionante tripletta, una vittoria in rimonta dopo che gli ospiti erano riusciti a passare in vantaggio con Madonia. Iniziano subito forte gli ospiti che al 2' riescono a sfondare sulla destra con Albertini il cui cross teso era ottimamente indirizzato verso Saraniti che già pronto a spingere in rete il pallone, è stato anticipato all'ultimo dal decisivo intervento di Idda che ha messo in calcio d'angolo. Nonostante i padroni di casa provino a prendere le redini del gioco, sono gli ospiti a sbloccare il punteggio al 17' quando Saracini è riuscito a liberarsi sulla sinistra da dove ha fatto partire un potente tiro che ha costretto Perina ad una difettosa respinta coi pugni che è finita tra i piedi di Madonia che ha insaccato ribadendo in rete da distanza ravvicinata. I calabresi si gettano in avanti alla caccia del pareggio ma oltre a qualche cross tentato soprattutto sull'out di sinistra con D'Orazio non riescono a creare pericoli concreti fino al 32' quando a provarci è Corsi che, dopo essersi liberato sulla linea di fondo di Abruzzese, ha tentato un tiro che è uscito colpendo la parte esterna della rete. Il pareggio è nell'aria ed arriva al 35' quando Baclet, dopo aver tentato un tiro dal limite dell'area respinto da Perinsa, si è avventato sulla ribattuta segnando con un tiro di prima intenzione. Dopo un minuto di recupero si è così concluso il primo tempo sul punteggio di 1 a 1, i padroni di casa però sembrano avere la voglia e la forza di cercare la vittoria.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. La ripresa si apre in maniera molto contratta con gli ospiti concetratissimi sulla fase difensiva. Al 58' prima sostituzione dell'incontro decisa da mister D'Agostino che manda in campo Folorusnho al posto di Delvecchio. Al 59' ci prova Baclet con una vellettaria rovesciata sugli sviluppi di un calcio d'angolo che è finita ampiamente sopra la traversa. Al 67' la squadra ospite ha effettuato un doppio cambio: Monaco e Viola hanno preso il posto rispettivamente di Buono e Madonia. Al 69' arriva un pò a sorpresa il vantaggio dei lupi grazie ad una stupenda azione personale di Tutino che dopo aver corso palla al piede per venti metri ha segnato con un potente diagonale. Al 72' proprio l'autore del raddoppio Tutino ha lasciato il posto a Mendicino. Al 74' sul tiro tentato da Palmieri, Maccarone respinge con un braccio all'interno dell'area di rigore costringendo il direttore di gara a concedere oltre ad un rigore, anche il cartellino rosso per il difensore. Sul dischetto va Baclet che al 76' segna con freddezza il gol del 3 a 1. Non passa nemmeno un minuto e al 77' il francese riesce a segnare la sua personale tripletta con una potente conclusione tentata dall'out di sinistra dove era stato liberato da un pregevole colpo di tacco del neo-entrato Mendicino. All'84' mister Braglia decide giustamente di concedere la standing ovation a Baclet che esce lasciando il posto tra gli applausi del proprio pubblico a Collocolo. Dopo quatto minuti di recupero si è così concluso questo incontro che regala tre punti pesanti a calabresi che si avvicinano sensibilmente alla zona playoff, dove la Virtus Francavilla invece sembra poterci comunque stare nonostante la sconfitta odierna.

