Video/ Fondi Akragas (3-0): highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata)

Video Fondi Akragas (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita valida nella 18^ giornata del girone C di Serie C. Doppietta di Corvia!

11 dicembre 2017 Marco Guido

Video Fondi Akragas (LaPresse)

Il Racing Fondi riesce ad avere la meglio dell'ultima della classe l'Akragas nella ripresa grazie allo scatenato Corvia che oltre a due pesanti reti ha anche servito l'assist del terzo a Corticchia. Iniziano bene gli ospiti che sfiorano il vantaggio già al 4' quando Longo ha tentato una potente conclusione da fuori area che è uscita sopra la traversa di non molto. La reazione dei padroni di casa è immediata e all'8' è Lazzari a sfondare sulla sinistra da dove ha crossato alla perfezione per Corvia che, all'altezza del dischetto di rigore, ha sprecato tutto calciando ampiamente sopra la traversa. Al 13' è lo stesso Corvia a crossare bene per il suo compagno di reparto Nolè che però ha messo fuori con un colpo di testa da ottima posizione. Al 15' ancora i tre attaccanti di casa protagonisti: Lazzari crossa ancora una volta dalla sinistra verso Nolè che viene anticipato dall'ottimo intervento di Vono che finisce per servire Corvia che da posizione defilata colpisce la parte esterna della rete. Al 22' ci prova ancora Corvia questa volta direttamente da calcio di punizione ma il tiro del numero 30 è uscita sopra la traversa di non molto. Al 24' ancora il duo di casa pericoloso con Corvia che ha crossato per Nolè che però ha sprecato tutto sbagliando il controllo permettendo a Scrugli di liberare l'area di rigore. Al 35' provano a reagire gli ospiti con una punizione di Longo che ha pescato in area di rigore Russo, il cui colpo di testa è uscito di non molto sopra la traversa. Al 42' occasionissima ancora per il Fondi che nasce da una mischia: colpo di testa da distanza ravvicinata di Corvia che la retroguardia riesce in qualche a respingere ma sulla palla si avventa Galasso che però da dentro l'area piccola spreca tutto calciando fuori. Al 43' Akragas vicino al gol con un bel colpo di testa di Sepe sul cross di Saitta ma Elezaj è attentissimo nel bloccare in tuffo in tuffo il tentativo del numero 19. Dopo un minuto di recupero si è così concluso il primo tempo sul punteggio di 0 a 0, un risultato che sta stretto ai padroni di casa che hanno sfiorato il vantaggio in più di un'occasione.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 50' ci prova subito Nolè con una bella semi-rovesciata che Vono riesce a controllare. Al 52' occasionissima per gli ospiti con Gjuci che si è potuto presentare tutto solo davanti a Elezaj che è riuscito a parare il tentativo troppo centrale dell'attaccante ospite. Al 55' arriva il vantaggio del Fondi: perfetto cross di Lazzari che trova in area di rigore Corvia che lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia siciliana ha segnato con un bel colpo di testa. L'Akragas accusa il colpo e rischia di capitolare ancora al 59' quando Nolè ha potuto calciare indisturbato dal limite dell'area ma il numero 27 ha sprecato calciando oltre la traversa. Al 63' gli ospiti sfiorano il pareggio con Scrugli che tenta un tiro-cross velenoso che sorprende Elezaj ma che viene respinto dalla traversa. Al 73' però ci pensa ancora una volta Corvia a chiudere l'incontro sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Lazzari raddoppiando con un altro colpo di testa. Al 75' i siciliani sfiorano il gol con un tiro-cross di Franchi che Galasso riesce miracolosamente ad allontanare dalla linea di porta. Al 79' spettacolare girata volante dello scatenato Corvia che viene incredibilmente respinta prima dall'incrocio dei pali e poi dal palo. La partita ora è vibrante e ricca di capovolgimenti di fronte, all'81' ci prova Russo con una potente conclusione da fuori area che l'attento Elezaj riesce a bloccare in due tempi. All'82' altro gran tiro questa volta di Galasso che Vono riesce a deviare in calcio d'angolo. All'84' arriva però il tris che chiude definitivamente il match: Pisani sbaglia clamorosamente il retropassaggio indirizzato verso il proprio portiere, Corvia è stato bravo nell'intercettare la palla e a servirla su un piatto d'argento al centro per Corticchia che ha insaccato nella porta ormai sguarnita. Prima della fine al 93' c'è ancora il tempo per un'altra ottima parata di Vono che ha negato la gioia del gol al neo-entrato De Sousa che aveva cercato il gol con un colpo di testa. Dopo quattro minuti di recupero si è chiuso questa partita che regala tre punti pesanti al Fondi che, dopo aver un pò sofferto nel primo tempo, ha dilagato nella ripresa trascinato da uno scatenato Corvia che permette ai laziali di allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.

