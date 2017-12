Video/ Gavorrano Giana Erminio (3-0): highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata)

Video Gavorrano Giana Erminio (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita nella 18^ giornata del girone A della Serie C. Brega firma la doppietta casalinga.

11 dicembre 2017 Marco Guido

Video Gavorrano Giana Erminio (LaPresse)

Il Gavorrano riesce a sorprendere il Giana Erminio vincendo per 3 a 0 grazie ad uno scatenato Brega autore di una pregevole doppietta, una vittoria meritata di toscani che hanno concesso pochissimo ai lombardi che devono interrompere l'ottimo momento di forma mostrato nelle ultime giornate. Dopo un avvio piuttosto tattico, la prima occasione arriva al 13' quando Taliento ha clamorosamente sbagliato il rinvio colpendo in pieno la schiena di Brega, la palla è uscita per una questione di pochi centimetri. La reazione degli ospiti è immediata, al 17' ci prova Perna con un gran tiro al volo che Salvalaggio è riuscito a bloccare centralmente. Al 21' arriva il gol dei padroni di casa grazie a Brega che, dopo aver saltato nettamente il suo diretto avversario Foglio, ha trovato la via del gol con una potente conclusione che si è infilata imparabilmente vicino al primo palo. Gli ospiti non riescono a reagire e così non succede più nulla fino al 37' quando Moscati riesce a sfondare centralmente in area di rigore dove Taliento atterra il numero 7 costringendo così il direttore di gara ad assegnare un calcio di rigore al Gavorrano. Sul dischetto del rigore si è presentato lo stesso Moscati che però si è fatto ipnotizzare da Taliento che è riuscito a respingere il tiro dell'attaccante. Prima del duplice fischio di chiusura del primo tempo al 46' è stato il Giana Erminio a sfiorare la marcatura con Perna, il cui tentativo a colpo sicuro da dentro l'area di rigore è stato respinto dal palo a Salvalaggio ampiamente battuto. Dopo due minuti di recupero si è così conclusa la prima frazione di gioco sul punteggio di 1 a 0, decide la bella rete realizzata da Brega.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta con una sostituzione decisa da mister Albè che ha inserito una punta come Okyere al posto di un centrocampista come Pinto, passando pertanto da un classico 4-4-2 ad un più offensivo 4-3-3. Iniziano bene gli ospiti che già al 54' sfiorano il pareggio proprio col neo-entrato Okyere, il cui tiro-cross è stato allontanato con qualche difficoltà coi pugni da Salvalaggio. Al 58' ci prova Conti con un bolide scagliato da quasi venticinque metri che costringe Taliento ad una complicata respinta che finisce tra i piedi di Moscati il cui tentativo di prima intenzione viene parato ancora una volta dallo strepitoso portiere ospite. Al 60' gli ospiti provano ad affacciarsi in avanti con Chiarello il cui tiro da fuori area è uscito di non molto sopra la traversa. Dopo aver rischiato di esser raggiunti, i padroni di casa hanno continuato ad attaccare e al 72' sono riusciti a raddoppiare: Moscati avvia l'azione liberando sulla destra Remedi il cui perfetto cross ha permesso a Gemignani di poter colpire di testa indisturbato all'altezza del secondo palo che ha così insaccato da due passi. Al 74' prova a reagire il Giana Erminio con Pinardi, la cui stupenda punizione è stata deviata in corner dall'attento Salvalaggio. Gli ospiti provano a gettarsi in avanti alla caccia di un gol che potrebbe riaprire questa sfida ma i lombardi finiscono per concedere ampi spazi ai toscani che colpiscono in contropiede all'83' quando Moscati ha condotto un veloce capovolgimento di fronte concluso da Brega che ha segnato senza problemi da distanza ravvicinata. Dopo quattro minuti di recupero si è conclusa questa sfida che ha permesso all'ultima della classe, di sconfiggere una delle formazioni più in forma in questo periodo, tre punti che consentono ai toscani di abbandonare il fondo della classifica.

