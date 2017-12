Video/ Manchester United Manchester City (1-2): highlights e gol della partita (Premier League)

Video Manchester United Manchester City (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita nella 16^ giornata della Premier League 2017-2018.

Video Manchester United Manchester City (LaPresse)

Il City parte meglio nel primo tempo e ci prova diverse volte con Gabriel Jesus. De Gea è attento e non si lascia sorprendere. Al quarantaduesimo minuto, i ragazzi di Guardiola mettono i brividi a De Gea sugli sviluppi di un traversone di Fernandinho. Dal calcio d'angolo seguente si concretizza il vantaggio del City: Silva sfrutta un errore di Lukaku e dalla distanza ravvicinata mette dentro l'uno a zero. La gioia del gol però dura davvero poco, perchè Rashford pareggia i conti con un bel diagonale che supera Ederson. Nella ripresa il Manchester City ritrova il vantaggio in tempi brevi: anche qui, nasce tutto da un batti e ribatti che favorisce Otamendi, il quale insacca per il due a uno. La reazione avversaria viene affidata a Rashford, che trova un Ederson attento e pronto a respingere il pericolo. Nel finale grande chance per Lukaku, ma anche per Sanè che spreca due possibili ripartenze. Vince il Manchester City, United ko nel derby.

IL TABELLINO

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Smalling, Rojo (’46 Lindelof), Young; Matic, Herrera (’82); Rashford, Lindgard, Martial; Lukaku.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany (’46 Gundogan), Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, D.Silva; Sterling, Sané (’88 B.Silva), Gabriel Jesus (’59 Mangala).

Marcatori: ’42 Silva (C), ’47 1° T Rashford (U), ’54 Otamendi (C)

