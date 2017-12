Video/ Monopoli Trapani (0-0): highlights della partita (Serie C 18^ giornata)

Video Monopoli Trapani (risultato finale 0-0): gli highlights della partita della 18^ giornata del girone C di Serie C. Reti bianche in casa dei gabbiani.

Video Monopoli Trapani (LaPresse)

Finisce 0-0 la sfida tra Monopoli e Trapani. Dopo cinque sconfitte consecutive il Monopoli torna così a far punti, ora 23 in classifica. Il girone d'andata dei biancoverdi si chiuderà in trasferta col Lecce. Il Trapani, dopo tre vittorie consecutive, ritrova il segno X. I granata salgono a 35 e tra sette giorni ospiteranno il Cosenza.

SINTESI PRIMO TEMPO

Tangorra schiera il Monopoli con il 3-5-2. Tra i pali Bifulco, in difesa Bacchetti, Ricci e Ferrara. A centrocampo da destra verso sinistra Bei, Zampa, Scoppa, Sounas e Donnarumma. In attacco Genchi e Paolucci. Calori risponde con un modulo speculare. In porta Furlan, in difesa Fazio, Pagliarulo e Visconti. Sulla destra Marras, in mezzo Steffè, Maracchi e Palumbo, a sinistra Rizzo. In avanti Reginaldo e Murano. Arbitra il signor Federico Dionisi de L'Aquila, coadiuvato dagli assistenti Driss Abou Elkhayr di Conegliano e Patric Lenarduzzi di Merano. Subito pericoloso il Trapani. Fa tutto bene Palumbo che vince un contrasto a centrocampo, arriva al limite dell'area e scarica un sinistro che esce di poco oltre l'incrocio dei pali. Ancora Trapani. Stavolta ci prova Murano da dentro l'area di rigore, ma Bifulco è attento e respinge. Dopo un avvio veemente del Trapani, il Monopoli sta provando ad uscire portandosi in avanti. Ci prova Sounas con una conclusione dalla distanza, ma la palla non inquadra lo specchio della porta. Il Gabbiano abbandona i timori reverenziali dell'avvio di gara e il match diventa più equilibrato. Bella incursione di Maracchi che mette in mezzo per Reginaldo, ma il suggerimento è fuori misura e si perde sul fondo. Si gioca molto a centrocampo, dopo c'è anche qualche contrasto duro, l'ultimo ai danni di Steffè che si rialza ma accusa il colpo e zoppica per qualche istante prima di riprendere a giocare normalmente. Il Monopoli tiene bene il campo, spingendosi in avanti spesso e volentieri, anche se per il momento non è riuscito a creare pericoli a Furlan. Ammonito intanto Marras del Trapani per gioco falloso. Tentativo di Maracchi su calcio piazzato, la palla però non inquadra lo specchio della porta. Nel finale ci prova pure Steffè dal limite, ma Ferrara si oppone alla conclusione e stoppa il tiro sul nascere.

SINTESI SECONDO TEMPO

Non ci sono state sostituzioni all'intervallo per le due squadre. Genchi prova a sorprendere la difesa del Trapani ma l'arbitro lo ferma per posizione di offside. Al 54esimo ammonito Scoppa del Monopoli per gioco falloso. Anche in questo avvio di ripreso la gara fatica a decollare, più possesso palla per il Trapani ma il Monopoli si difende con ordine. Cartellino giallo pure per Donnarumma. I due allenatori provano a dare una scossa al match proponendo due cambi a testa. Per il Monopoli escono Donnarumma e Paolucci, entrano Mercadante e Sarao. Per il Trapani dentro Bastoni ed Evacuo, fuori Reginaldo e Steffè. Al 68esimo ammonito Visconti del Trapani per gioco falloso. Sostituzione per il Trapani: esce Rizzo, entra Legittimo. Gara coriacea, tante le interruzioni che di certo non favoriscono la fluidità del gioco. Al 72esimo i siciliani rimangono in dieci. Dopo aver subìto un fallo da Sounas, Marras lo tocca da terra, l'avversario cade a sua volta e l'arbitro punisce il gesto del giocatore granata sventolandogli il cartellino rosso. Di certo il gesto di Marras non era violento e Sounas ha forse un po' accentuato l'intensità, ma Marras avrebbe potuto evitare di toccare gratuitamente l'avversario. Giusta la decisione di Dionisi. Il Monopoli non riesce a sfruttare la superiorità numerica. Ci prova di testa Evacuo, ma la palla termina alta sopra la traversa. Sostituzione per il Gabbiano: esce Sounas, entra Souare. Per il Trapani dentro invece Dambros al posto di Murano. Poco dopo Tangorra manda in campo Russo e Mavretic al posto di Genchi e Zampa.

© Riproduzione Riservata.