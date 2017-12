Video/ Monza Cuneo (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata)

Video Monza Cuneo (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 18^ giornata del girone A di Serie C. Terzo successo casalingo per i lombardi.

Video Monza Cuneo (LaPresse)

Il Monza vince 1-0 in casa contro il Cuneo. Decide il gol di Cori, realizzato allo scadere del primo tempo. Esordio sfortunato per mister Viali: il neotecnico non riesce a dare la sterzata che la dirigenza stava cercando e il Cuneo cade per la terza volta consecutiva. Piemontesi che restano fermi a quota 13 punti, sempre in zona play-out e col rischio di vedere avvicinarsi Gavorrano e Prato. Monza che torna a vincere dopo un digiuno che durava da cinque giornate: gli uomini di Zaffaroni salgono a quota 24 e riprendono la loro corsa play-off. Prossimi impegni di campionato previsti per domenica 17 dicembre (ultima giornata del girone di andata): il Monza sarà impegnato nella trasferta in casa dell'Olbia mentre per il Cuneo ci sarà di affrontare il derby casalingo contro l'Alessandria. Entrambe si giocheranno alle 14.30.

SINTESI PRIMO TEMPO

Zaffaroni schiera il Monza con il 4-4-2. In porta Liverani, in difesa Trainotti, Caverzasi, Riva e Tentardini. Sulla fascia destra Giudici, in mezzo Guidetti e Perini, a sinistra D'Errico. In attacco Cori e Palazzo. Viali risponde con il 4-3-3. Tra i pali Stancampiano, in difesa Boni, Conrotto, Cristini A. e Testoni. A centrocampo Rosso, Pellini e Provenzano. In attacco Anastasia, Dell'Agnello e Zamparo. A dirigere l'incontro odierno c'è il signor Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato dalla coppia di assistenti formata da Alex Cavallina di Parma e Salvatore Emilio Buonocore di Marsala. Colpo di testa di Cori su cross di Guidetti. C'è il primo angolo del match: nulla di fatto. Al quinto minuto D'Errico da calcio piazzato tira direttamente in porta ma la palla schizza alta. Tiro-cross di Testoni direttamente tra le braccia di Liverani. Fuorigioco fischiato a Cori. Si vede anche il Cuneo dalle parti di Liverani, ma senza grossa convinzione: nessun problema per il portiere biancorosso. Ammonito Perini per una strattonata di troppo a centrocampo a fermare una ripartenza ospite. Sul calcio di punizione che segue nulla di fatto. Poco dopo, nuova punizione conquistata e calciata da Guidetti che termina tra le braccia di Stancampiano. La gara vive una fase di stasi. Tentativo da fuori di Guidetti al 37esimo: facile per Stancampiano. Ammonito Rosso per un fallo al limite dell'area su Tentardini. Poco dopo Guidetti ci prova da calcio di punizione: direttamente sulla barriera. Reclama poi un rigore per un fallo di mano che non viene giudicato irregolare dall'arbitro. Al 45esimo il Monza trova il vantaggio. D'Errico crossa bene e trova Sacha Cori che di testa sorprende un disattento Stancampiano.

SINTESI SECONDO TEMPO

Al via la ripresa con gli stessi effettivi della prima frazione. Subito un calcio d'angolo per il Cuneo: è il sesto del match. Nulla di fatto. Al 50esimo assist dalla sinistra di Tentardini per Cori che tira una botta di prima intenzione ma angola male. Partita totalmente addormentata. Nessun guizzo di sorta. Il Cuneo non riesce a proporre azioni degne di nota rimanendo in balia degli avversari. Parata di Stancampiano su Giudici al 64esimo. Poco dopo il portiere degli ospiti si ripete effettuando un intervento sicuro su Cori. Inizia la girandola di cambi: Anastasia lascia il posto ad Aperi in attacco, Mobilio prende il posto di Provenzano e infine D'Ignazio rileva Testoni. Staffetta poco dopo nell'attacco del Monza dove Cogliati prende il posto di Palazzo. Settimo angolo intanto per il Cuneo: spazza la difesa del Monza. Al 75esimo ci prova il Cuneo con un colpo di testa di Dell'Agnello, che va a sfiorare la traversa. Giallo per Tentardini: fallo tattico per lui. Staffetta nella mediana del Monza dove Perini lascia il posto a Galli. Il Cuneo prova a spingersi in avanti ma senza idee. All'81esimo Zamparo prova a fare tutto da solo in area briantea ma non riesce a trovare lo spazio per il tiro. Poco dopo un'azione confusa viene conclusa da Pellini. Tiro sballato, palla fuori di molto. Tanto nervosismo in campo, l'arbitro allontana un componente della panchina del Cuneo. Ammonito D'Errico. Cartellino giallo anche per Andrea Cristini. Vince il Monza.

