Video/ Napoli Fiorentina (0-0): highlights della partita (Serie A 16^ giornata)

11 dicembre 2017 Umberto Tessier

Termina con un deludente pari la sfida tra Napoli e Fiorentina, l'ex capolista non riesce a ritrovare la giusta condizione fisica e manca di lucidità. Passiamo ora alle statistiche del match. Possesso palla a favore dei padroni di casa 62% contro il 38%. Sono dieci invece i tiri totali del Napoli contro in cinque dei viola. Tante le palle perse da entrambe le compagini, 33 contro le 43 della compagine ospite. Fiorentina che ha abusato dei lanci lunghi, ben venticinque, mentre il Napoli ha attaccato sul versante destro. Analizziamo ora le statistiche dei singoli. Giovanni Simeone ha tirato due volte, mentre Allan ha fornito tre assist per i compagni non sfruttati. Grande partita di Davide Astori capace di recuperare nove palloni seguito da Koulibaly con otto. Simeone ha perso nove palloni nonostante una partita di combattimento. Il pareggio è stato risultato giusto.

LE DICHIARAZIONI

Maurizio Sarri ha commentato così a Premium Sport il pareggio contro la Fiorentina, queste le dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb: "Abbiamo fatto un primo tempo un po' nervosi e contratti, ma nella ripresa abbiamo creato tanto. Secondo me abbiamo fatto una buona partita contro una buona Fiorentina, una squadra in salute. Non ci manca lucidità sotto porta, sono contento per la prova del Napoli. Se avessimo vinto 1-0, tutti avrebbero parlato di Napoli ritrovato. Insigne? Ancora non so quando rientrerà. Rispetto alle partite precedenti, oggi ho visto molta più facilità nel creare occasioni da rete. Ounas? Se Douglas Costa, che viene dal Bayern Monaco, ha iniziato a giocare a novembre in Serie A, è chiaro che bisogna dare a Ounas tutto il tempo che gli serve. Ci stiamo lavorando sopra, sta facendo un percorso normale che capiterebbe a tutti i ventenni che arrivano nel nostro campionato. La Ligue 1 è molto diversa, dobbiamo avere pazienza. Sempre gli stessi dal 1'? Hanno giocato sempre gli stessi davanti perché ci è mancata la rotazione di Milik, per il resto stanno giocando in tanti nella stessa quantità. Poi ci sono degli elementi che difficilmente si possono sostituire, quando mancano infatti si vede. Stanchezza? Mentalmente abbiamo un mese in più di tensione rispetto agli altri. Preparare il preliminare di Champions è stato sicuramente uno stress psicologico maggiore per la nostra squadra". Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di Radio Radio ha commentato il prezioso pari del San Paolo: "E' una Fiorentina in crescita, ha messo in campo una buona prestazione e dobbiamo prendere più fiducia e più convinzione nei nostri mezzi. Abbiamo cercato di limitare le giocate offensive del Napoli, abbiamo fatto una buona fase difensiva non disdegnando di attaccare e con un più più di attenzione potevamo passare in vantaggio. Sicuramente i difensori hanno fatto un'ottima gara e di conseguenza tutta la squadra ha lavorato bene. Contro di noi hanno dimostrato tutti di essere forti, il Napoli ha la sua qualità ma si può dire lo stesso per tutte le grandi. Le prime cinque stanno facendo un campionato a parte e la crescita della mia squadra è evidente visti i pareggi qui a Napoli e contro la Lazio".

