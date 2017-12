Video/ Paganese Lecce (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata)

Video Paganese Lecce (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 18^ giornata della girone C della Serie C. I giallorossi fermano la corsa.

11 dicembre 2017 Fabio Belli

Video Paganese Lecce (LaPresse)

Dopo lo 0-0 in casa del Fondi ed il turno di riposo, per il Lecce è arrivata un’altra frenata in campionato, sempre in trasferta, stavolta in casa della Paganese. Alla conta delle occasioni un pari che può stare forse stretto ai salentini, ma la Paganese ha giocato una gran partita, incamerando un punto contro la capolista che vale oro per la classifica, che vede i campani salire ora a quota 15. 38 punti per un Lecce che, col Trapani secondo a riposo, potrebbe vedere però il Catania salire a quota 37 in caso di vittoria nel match serale contro il Matera. La partita allo stadio Torre è iniziata immediatamente con una doccia fredda per i padroni di casa, colpiti al 6’ da Cesaretti, bravo a realizzare su invito di Talamo. Il Lecce ha saputo però reagire in maniera veemente, cercando il pari prima con Torromino e poi con Armellino.

L'INTERVALLO

Prima dell’intervallo, sono stati Lepore e Di Piazza a impegnare il portiere di casa Gomis, ma la Paganese ha dato l’impressione di saper resistere, sfiorando anche il raddoppio in avvio di ripresa con Talamo. Il Lecce si è ributtato però in avanti e al quarto d’ora del secondo tempo ha trovato il pari con Armellino, bravo a sfruttare un buco nella difesa avversaria su cross da calcio d’angolo. Lecce in attacco nel finale di partita per ribaltare il risultato, ma prima Perucchini ha dovuto uscire provvidenzialmente su Cesaretti, poi Talamo per poco non ha trovato la battuta a rete vincente, con la Paganese sempre pericolosa in contropiede. Il risultato non cambierà più, triplice fischio finale sull’1-1.

