Video/ Pisa Arezzo (2-3): highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata)

Pisa Arezzo (2-3): highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata)

Video Pisa Arezzo (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita nella 18^ giornata del girone A della Serie C. Doppietta decisiva di Moscardelli.

Video Pisa Arezzo (LaPresse)

L’Arezzo espugna l’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani di Pisa vincendo 2-3. Moscardelli apre le danze al 25esimo, raddoppia Foglia una dozzina di minuti dopo. Nella ripresa Carillo accorcia ma subito Moscardelli riporta in vantaggio di due gol gli aretini. Negro risponde ma non basta. Il derby lo vincono gli amaranto. Tre punti d'oro per la squadra di Pavanel che sale a quota 23. Si interrompe dopo 16 risultati utili l'imbattibilità del Pisa che resta a 32. Per la squadra di Pazienza il girone di andata si chiude qui. La squadra di Pazienza osserverà domenica il turno di riposo. Nel prossimo turno invece l’Arezzo ospiterà il Prato ù

SINTESI PRIMO TEMPO

Pazienza schiera il Pisa con il 4-3-3. Tra i pali Petkovic, in difesa Birindelli, Ingrosso, Carillo e Mannini. A centrocampo De Vitis, Gucher e Izzillo. In attacco Giannone, Eusepi e Masucci. Pavanel risponde con il 3-5-2. In porta Borra, linea difensiva composta da Muscat, Rinaldi e Varga. Sulla fascia destra Luciani, in mezzo al campo Foglia, De Feudis e Corradi, a sinistra Sabatino. In avanti Cutolo assieme a Moscardelli. Subito un brivido nell'area pisana: Carillo appoggia di testa all'indietro e per poco Cutolo non ne approfitta. Palla dentro di Masucci per Eusepi, anticipato dall'uscita di Borra. Nerazzurri in avanti, ci provano prima Giannone e poi Izzillo, senza fortuna. Rispondono gli aretini. De Feudis cerca di servire Cutolo, ma Petkovic fa buona guardia. Poco dopo ecco il colpo di testa in tuffo di Masucci che non riesce ad inquadrare lo specchio. Il risultato si sblocca al 26esimo. Svarione di Petkovic che rinvia maldestramente sui piedi di Moscardelli che lo sorprende fuori dai pali con un morbido pallonetto. Arezzo in vantaggio grazie al clamoroso errore del portiere pisano. I nerazzurri non reagiscono, anzi: è ancora Moscardelli a sfiorare il raddoppio. Al 31esimo Masucci tenta la rovesciata acrobatica, sfera che termina docile tra le braccia di Borra. Calcio di punizione dai 35 metri per il Pisa. Va Mannini ma la sua è una via di mezza fra un tiro e un passaggio. I padroni di casa ci provano ma incassano un altro gol, questa volta in contropiede. La difesa del Pisa è posizionata malissimo e Foglia con un destro chirurgico insacca. Seconda rete in campionato per il centrocampista amaranto. Non pago l'Arezzo continua a spingere. Tiro di Moscardelli, bloccato da Petkovic. La reazione dei padroni di casa è disordinata.

SINTESI SECONDO TEMPO

C'è una novità tra le fila del Pisa. E' rimasto negli spogliatoi Izzillo. Al suo posto Negro. Nerazzurri subito pericolosi con Eusepi prima e Masucci poi, Borra si salva in qualche modo. Problema intanto per Muscat che esce dal campo zoppicando. Arezzo momentaneamente in dieci. Il centrale maltese dopo le dovute cure rientra in campo, proseguendo il match senza apparenti problemi. Al 50esimo i padroni di casa vanno in gol ma l'arbitro prontamente annulla. Tocco sotto a scavalcare Borra, ma il guardalinee alza la bandierina. Se la prende comoda il portiere che guadagna secondi preziosi prima del rinvio. Gucher prova a punirlo cercando la conclusione dalla lunga distanza, pallone a lato. Al 59esimo i nerazzurri riaprono il match. Sugli sviluppi di corner spizzata di Masucci, e colpo di testa vincente di Carillo: 1-2. Neanche il tempo di rimettere il pallone del centro e gli ospiti colpiscono ancora con Moscardelli. Il numero 9 sfodera una botta a fil di palo che sorprende Petkovic: 1-3. Seconda sostituzione per il Pisa. Fuori Giannone, dentro Peralta. Terzo cambio per i padroni di casa. Esce De Vitis, entra Di Quinzio. I nerazzurri sono caparbi e al 73esimo accorciano le distanze. Negro fa tutto da solo e buca Borra dopo una bella azione personale. Prima rete in maglia nerazzurra per l'ex attaccante del Matera. Poco dopo il Pisa troverebbe il gol del pareggio ma l'arbitro annulla. Sponda di Eusepi per Masucci che trova la rete con l'aiuto di una deviazione ma il gioco era già fermo. Ammonito Masucci. Ed è un giallo pesante, era diffidato e salterà la prossima gara di campionato con l'Olbia. Doppio cambio per l'Arezzo. Escono Muscat e Cutolo, entrano Talarico e Di Nardo. All'86esimo Mannini si divora il pari. Colpo di testa a lato da buona posizione del capitano nerazzurro. Terzo cambio per il Pisa. Fuori Birindelli, dentro Zammarini. Esce anche Moscardelli. Entra D'Ursi. Fuori pure Corradi. Entra Disanto. Eusepi ci prova. Gran botta che colpisce il palo esterno della porta difesa da Borra. Niente da fare per Pazienza, vince l'Arezzo.

