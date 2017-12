Video/ Reggina Sicula Leonzio (0-3): highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata)

11 dicembre 2017 Fabio Belli

Video Reggina Sicula Leonzio (LAPresse)

Uragano Sicula Leonzio contro una Reggina che subisce la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, con un pareggio a completare la serie. I siciliani agganciano i calabresi a quota 18 punti in classifica, e la panchina di Agenore Maurizi inizia ora ad essere davvero traballante. Non è stata una partita fortunata per la Reggina sotto nessun punto di vista, con 3 legni colpiti dai padroni di casa, ma sin dall’approccio alla partita la Sicula Leonzio ha dato l’impressione di poter fare bottino pieno. Così è stato, con Bollino che ha portato in vantaggio gli ospiti al quarto d’ora della ripresa, trasformando un rigore da lui stesso guadagnato, per un fallo subito da Mezavilla. Al 26’ prima traversa per la Reggina, colpita da Di Livio al culmine di una grande azione personale. Prima dell’intervallo, colpo del ko per i calabresi, con la Sicula Leonzio che ha trovato il raddoppio grazie a D’Angelo, bravo a sfruttare un buon suggerimento di Tavares.

LA RIPRESA

A inizio ripresa, dopo 3’ ancora traversa per la Reggina, colpita con una gran botta da fuori area da Solerio. E’ l’episodio che spegne le vellità degli amaranto, i siciliani gestiscono bene il doppio vantaggio e chiudono il match alla mezz’ora della ripresa, in gol ancora con D’Angelo che sigla la personale doppietta grazie a un break a centrocampo di Bollino, abile nello sfruttare un buco sulla mediana e nel servire il compagno di squadra. Al 43’, palo di Laezza per la Reggina, segno definitivo della giornata nera per gli amaranto, ora alle prese con un vantaggio sulla zona play out che si è assottigliato a soli 3 punti.

