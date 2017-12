Video/ Sassuolo Crotone (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 16^ giornata)

Video Sassuolo Crotone (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita giocata al Mapei Stadium e valida nella 16^ giornata della Serie A 2017-2018. Vittoria preziosa dei neroverdi

Video Sassuolo Crotone (LaPresse)

A Reggio Emilia va in scena una partita molto tattica tra Sassuolo e Crotone, terminata 2-1 in favore dei padroni di casa. Una sfida a scacchi in cui i neroverdi hanno avuto la meglio. Prima quarantacinque minuti di noia: i padroni di casa si fanno vedere con uno squillo di Berardi, mentre i calabresi provano ad affondare il colpo direttamente dalla corsia sinistra con Martella e Stoian. I rossoblu sciupano al venticinquesimo con Budimir, che manca l'aggancio al momento del tiro. Il Sassuolo si affida ad un bolide di Missiroli da fuori area, che termina oltre la linea di fondo. Nella ripresa Cordaz dice no a Missiroli, ma non può nulla sul colpo di testa di Edoardo Goldaniga ben servito da Politano.

IL RADDOPPIO DEL SASSUOLO

Il Crotone perde fiducia, il Sassuolo aumenta la pressione e trova la via del raddoppio con un destro a giro di Matteo Politano, che replica così lo splendido gol che aveva segnato in Coppa Italia all'ultimo secondo. Zenga prova a scuoterse i suoi, ma ci pensa Francesco Acerbi a riaccendere le speranze dei rossoblu: il difensore del Sassuolo è autore di uno sfortunato autogol su iniziativa di Budimir, ma il tocco del difensore nella sua porta non serve comunque al Crotone per pareggiare i conti. Finale di gestione per i padroni di casa, che rovinano così il ritorno di Walter Zenga su una partita di Serie A. A livello di classifica, il Sassuolo scavalca lo stesso Crotone e il Genoa - almeno momentaneamente - portandosi a quota 14 punti e facendo un bel passo avanti verso l'obiettivo della salvezza.

