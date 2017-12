Video/ Spal Verona (2-2): highlights e gol della partita (Serie A 16^ giornata)

Video Spal Verona (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita di Serie A, 16^ giornata. Avanti di due gol, gli scaligeri si fanno riprendere nel giro di quattro minuti.

11 dicembre 2017

Video Spal Verona (LaPresse)

Spal e Verona si annullano a vicenda nello scontro diretto per la salvezza in programma al Mazza di Ferrara: le due squadre impattano 2-2 al triplice fischio dell'arbitro Rocchi ma il solo risultato ovviamente non basta a riassumere quanto accaduto nei novanta minuti, con la maggior parte delle emozioni concentrate nella seconda frazione di gioco. Non che nel primo tempo non sia successo nulla, ma nei primi quarantacinque minuti è sicuramente prevalso l'equilibrio nonostante i tentativi di padroni di casa e ospiti di sbloccare la contesa. Prosegue la crisi del gol per Marco Borriello che anche oggi non riesce a gonfiare la rete, merito anche delle buone prestazioni di Gomis e Nicolas che hanno sventato diverse occasioni sia da una parte che dall'altra. Nella ripresa ci pensa il direttore di gara Rocchi a rompere gli equilibri assegnando un calcio di rigore sacrosanto all'Hellas per l'intervento scomposto di Viviani ai danni di Cerci, il numero 10 scaligero trasforma dal dischetto e porta i suoi in vantaggio.

Gli uomini di Semplici si sbilanciano in avanti nel tentativo di pareggiare i conti ma vengono infilati dal contropiede perfetto di Verde che serve il pallone su un piatto d'argento per Caceres che si inserisce in area con i tempi giusti e non lascia scampo a Gomis per il raddoppio del Verona. La Spal sembra condannata al decimo KO in campionato, anche la sfortuna si accanisce sugli estensi con i due pali colpiti da Grassi nel giro di tre minuti, inoltre viene inspiegabilmente annullato un gol a Floccari: il pallone che Mattiello aveva rimesso in mezzo non era uscito e non sembra esserci fallo di Paloschi sul portiere. Episodi che sono comunque destinati a influenzare il risultato, sebbene poi la Spal riuscirà incredibilmente a rimontare con Paloschi e Antenucci che dagli undici metri trasforma il rigore concesso dall'arbitro per il fallo di Caracciolo su Floccari. Gli uomini di Pecchia hanno cantato vittoria troppo presto rilassandosi prima del novantesimo e queste sono le conseguenze. L'Hellas lascia per strada due punti importantissimi in chiave salvezza, la Spal l'ha invece scampata bella rimanendo davanti agli scaligeri in classifica, sicuramente senza i legni colpiti ora il gruppo di Semplici starebbe festeggiando un risultato ben diverso.

LE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni di Leonardo Semplici, allenatore della Spal, nel post-gara: "Anche oggi purtroppo abbiamo concesso troppo agli avversari, il rigore contro ha cambiato l'inerzia della gara e ci ha fatto disunire, ed è così che è arrivato il secondo gol degli scaligeri. Soltanto sullo 0-2 abbiamo reagito ed è uscito tutto il carattere dei ragazzi, dopo tanta sfortuna siamo comunque riusciti a pareggiarla meritatamente, al di là di tutto il gruppo ha dimostrato di avere grande voglia e di nutrire rispetto per l'ambiente di Ferrara". Fabio Pecchia, tecnico del Verona, vede il bicchiere mezzo pieno nonostante la vittoria sfumata nel finale: "Anche oggi ho ricevuto tante conferme positive, il gruppo cresce sempre di più e non posso che rallegrarmene. Grande prestazione, vedere il risultato fa rabbia perché sul finale avevamo tutto sotto controllo, è stata brava la Spal a reagire e a rimontare, spiace solamente non aver saputo difendere il 2 a 0 a pochi minuti dal novantesimo".

