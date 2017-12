Video/ Udinese Benevento (2-0): highlights e gol della partita (Serie A 16^ giornata)

Video Udinese Benevento (risultato finale 2-0): gli higlights e i gol della partita giocata alla Dacia Arena per la 16^ giornata della Serie A 2017-2018. Vittoria netta per i friulani

11 dicembre 2017 Stefano Belli

Video Udinese Benevento (LaPresse)

Chi pensava che con il pari acciuffato in extremis contro il Milan fosse cominciato un nuovo campionato per il Benevento si è dovuto ricredere: alla Dacia Arena la formazione di De Zerbi incappa nella quindicesima sconfitta in sedici gare perdendo contro l'Udinese che invece si impone per 2 a 0 e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza se consideriamo l'8-3 rifilato al Perugia nel quarto turno preliminare di Tim Cup. Nelle fasi iniziali del match gli uomini di De Zerbi provano a tenere testa ai friulani con Puscas che arriva in zona tiro ma calcia addosso a Bizzarri, mentre i padroni di casa alla prima incursione trovano la via del gol con Barak che approfitta dell'errore di Del Pinto che non riesce a pulire la propria area di rigore mancando l'impatto col pallone, e grazie alla deviazione di Letizia mette fuori causa Brignoli e gonfia la rete per l'1 a 0. L'undici di Oddo insiste con Ali Adnan che direttamente da calcio di punizione sfiora il raddoppio, decisiva la deviazione di Chibsah che indirizza il pallone sulla traversa.

Dall'altra parte Bizzarri si oppone a Letizia (da lontano) e Puscas (da vicino), prima dell'intervallo l'Udinese trova il modo di mettere la partita in ghiaccio con il raddoppio di Lasagna che su assist di Barak (sempre più rivelazione del torneo) regala un altro dispiacere a Brignoli. Nella ripresa tutti i tentaivi dei sanniti di rimettersi in carreggiata e riaprire la contesa si riveleranno vani: Letizia, Memushaj e D'Alessandro non prendono bene la mira spedendo la sfera direttamente sul fondo. Nel recupero ingenuità di Bizzarri che raccoglie con le mani il retropassaggio volontario di un compagno: l'arbitro Aureliano assegna una punizione a due per il Benevento, la barriera dei friulani è praticamente sulla linea di porta ma Armenteros a pochi metri riesce a non inquadrare il bersaglio con la palla che termina direttamente sugli spalti dove si infrangono anche le ultimissime speranze di rimonta della squadra di De Zerbi.

LE DICHIARAZIONI

L'intervento di Massimo Oddo, tecnico dell'Udinese, ai microfoni di Sky Sport: "Siamo contenti di aver vinto, siamo soddisfatti di non aver subito gol, siamo felici perché la squadra ha dimostrato di essere solida e compatta, ovviamente non mancano i lati negativi, la nostra prestazione non è stata stratosferica per tutti novanta minuti e in più frangenti il Benevento ci ha messo in difficoltà". Le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento, ai microfoni di Sky Sport: "La cattiveria certe volte deriva dalla convinzione di poter vincere in trasferta, se te la giochi a viso aperto e crei diverse occasioni hai anche la possibilità di strappare i tre punti. Però il nostro problema è che quando ci troviamo nei venti metri a ridosso della porta, dove poi si decidono le partite, non riusciamo mai a concretizzare le azioni costruite, mentre in fase difensiva concediamo troppo spesso il gol con troppa facilità".

