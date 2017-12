Busto Arsizio Brcko/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Cev Cup femminile)

Diretta Busto Arsizio Brcko: streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley femminile per la Cev Cup. Prima prova europea per le farfalle.

12 dicembre 2017 Michela Colombo

La formazione di Busto Arsizio (da sito ufficiale, foto di Gabriele Alemani)

Busto Arsizio Brcko, diretta dagli arbitri Vaselleios Vasileiadis e Antonello Calleja, è la partita in programma oggi martedi 12 dicembre 2017 alle ore 20.30 presso il Pala Yamamay, per i sedicesimi di finale della Cev Cup 2017-2018. Sfida interessante quella che attende la compagine delle farfalle, che pur non dovrebbe preoccupare i fan delle rossobianche. Di contro infatti ecco il club bosniaco del Brcko, guidato da Pezerovic e formato per lo più da giocatrici locali, approdate a questa fase del tabellone della Cev Cup in qualità di “decadute” dalla Champions League. Benchè le bosniache quindi arrivino da un livello superiore della competizione e abbiano alle spalle un buon palmares di esperienze sul continente, la squadra di Mencarelli risulta sulla carta ben superiore e il successo è davvero alla portata di mano.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di Cev Cup tra Busto Arsizio e Brcko non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni utili per un’eventuale diretta streaming video della sfida di Coppa. Consigliamo pertanto di collegarsi ai profili social del club delle farfalle per rimanere sempre aggiornati su quanto sta accadendo al Pala Yamamay.

IL CONTESTO

Di certo sorgono parecchi punti di domanda alla vigilia della partita tra Busto Arsizio e Brcko: se infatti anche gli appassionati più recenti conoscono bene il club lombardo, tra le miglior squadre in Italia per il volley femminile e ben not anche sul continente, ben poco si sa del club bosniaco. La squadra di Pezerovic, ha portato al Pala Yamamay una formazione praticamente composta nella sua interezza di giocatrici bosniache e benchè siano tra le miglior del campionato nazionale non sono state molte le occasioni per il pubblico italiano di conoscerle a vicino. Come abbiamo già ricordato il Brcko ha preso parte della Cev Cup solo ai sedicesimi di finale, quale “nobile decaduta” dalla fase preliminare Champions League, dove è stata battuta dal Nova Kbm Branick. Vale la pena di ricordare che la partita di oggi sarà anche il primo banco di prova Europa della stagione per Busto Arsizio: le farfalle infatti hanno avuto accesso diretto a questa sfida, in virtù del buon piazzamento raccolto al termine della stagione passata della Serie A1.

