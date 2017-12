DONNARUMMA RESCINDE IL CONTRATTO?/ Raiola ci riprova: "pressioni psicologiche", così lo porterà via dal Milan

Donnarumma: il portiere del Milan avrebbe inviato una lettera al club parlando di pressioni psicologiche al momento della firma per il rinnovo di contratto. La nuova strategia di Raiola

Gigio Donnarumma (foto da Lapresse)

Nell'arco di un'estate Gianluigi Donnarumma per i tifosi del Milan è passato dall'essere Gigio a semplicemente "Dollarumma". Gli contestavano il tradimento ai colori rossoneri, il mancato annuncio del rinnovo di contratto come la conferma che il tanto decantato amore per il club altro non fosse che un flirt giovanile. Poi, dopo una serie di alti e bassi nei rapporti con la nuova dirigenza rappresentata da Fassone e Mirabelli, ecco la firma dell'11 luglio. Il perdono dei milanisti arriva già nella prima apparizione di Europa League. Il cuore rossonero è grande, un'altra chance per Gigio: sebbene in molti vadano ripetendo che "ormai non è più come prima". Del resto c'è quella doppia clausola di rescissione - 40 milioni di euro in caso di mancata qualificazione in Champions League, 70 in caso di ingresso alla massima competizione europea - a chiarire che l'amore è eterno finché dura. Come riporta Il Corriere della Sera, però, è notizia di questi giorni che quella clausola non sia stata mai depositata in Lega. Cos'è andato storto? Semplice, Donnarumma e il suo procuratore Mino Raiola non l'hanno mai firmata. Ecco l'ultima strategia dell'agente per portare via Donnarumma dal Milan, con l'aiuto di Gigio.

IL RETROSCENA

Il retroscena, se confermato, avrebbe del clamoroso. Da una parte Raiola e il suo consulente legale, l'avvocato Rigo, avrebbero inviato svariate mail negli studi dei legali del Milan (prima a Leandro Cantamessa e adesso al suo successore Mattia Grassani), invocando l'annullamento del contratto firmato in estate da Gigio, appellandosi ad una presunta "violenza morale" che il ragazzo avrebbe subito. Non solo le pressioni della stampa e dei tifosi, che in quelle settimane si riferivano a lui come "Dollarumma", ma anche l'assenza negli uffici di casa Milan di Raiola in quel martedì 11 luglio - data della firma - a cui bisogna aggiungere quella dello stesso avvocato Rigo, che al momento della sottoscrizione lasciò la stanza per protesta. In questa querelle infinita, però, è forse ingiusto definire Raiola come il "cattivo" di turno. Anche Gigio starebbe recitando la sua parte. Come? Inviando a sua volta in via Aldo Rossi un documento in cui - dopo aver percepito 3 mensilità - sostiene di essere stato oggetto di "pressioni psicologiche", firmando senza la "necessaria serenità". E adesso? Se al Milan per il momento si limitano a sorridere, pensando che la "violenza" si è tradotta in un aumento da 100 mila euro a 11 milioni lordi annui fino al 2021, la sensazione è che presto si dovrà arrivare ad una soluzione che accontenti tutte le parti. Se la violenza morale venisse dimostrata (magari in una causa) si verificherebbe un vizio del consenso ai sensi dell’articolo 1435 del codice civile, determinando l'annullabilità del contratto. Difficilmente si arriverà a questo punto. Raiola vuole portare via Gigio a zero (facendo finta che il contratto non sia stato mai rinnovato e considerandolo in scadenza). Ecco perché già a gennaio non è detto che Donnarumma voli al Psg o al Real Madrid. Con i tifosi che quest'anno gli augureranno buon viaggio, senza strapparsi i capelli.

© Riproduzione Riservata.