Genoa-Atalanta/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Genoa-Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie A

12 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Genoa-Atalanta, LaPresse

Genoa-Atalanta, diretta dall'arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1, è il match in programma martedì 12 dicembre 2017, il kick-off è fissato per le ore 19.00 e le due squadre si daranno battaglia al Luigi Ferraris, in una gara che si sarebbe dovuta disputare ieri ma è stata rinviata per l'allerta meteo sulla città di Genova. Ballardini in 3 gare ha fatto più punti (7) di quanti non ne abbia raccolti Juric nelle prime dodici giornate di campionato (6): basta questo dato a far capire come il cambio di allenatore sia riuscito a dare una scossa a tutto l'ambiente, quella del Genoa è una piazza che non merita di sgomitare nelle ultime posizioni in classifica e il presidente Preziosi ha deciso di rivolgersi nuovamente a Ballardini per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione, impresa che finora sta riuscendo ma bisogna allungare ulteriormente la striscia positiva di risultati per considerarsi relativamente al sicuro.

L'Atalanta approda al Ferraris dopo aver passato il turno in Europa League da prima del girone, cosa che le consentirà di evitare le avversarie più pericolose ai sedicesimi: la campagna europea della squadra di Gasperini non poteva andare meglio con 4 vittorie e 2 pareggi, affrontando squadre del calibro di Lione ed Everton che sulla carta avrebbero dovuto dare non poco filo da torcere agli orobici che invece si sono disimpegnati con una scaltrezza fuori dal comune per un club non abituato a giocare in campo internazionale. Resta solo da incrementare il bottino in campionato, visto che l'Atalanta si trova a centro classifica quando potrebbe ambire a ben altre posizioni, considerando quanto combinato nelle coppe europee.

IL RINVIO DI 24 ORE PER L'ALLERTA METEO

Il maltempo non dà tregua a Genova e dunque il match Genoa-Atalanta è stato rinviato di 24 ore. Uno dei quattro posticipi della sedicesima giornata di campionato, prevista per ieri, verrà disputato oggi alle 19 a causa dell'allerta meteo. Lo ha deciso il Commissario della Lega di Serie A, Carlo Tavecchio. L'Arpal ha diramato l'allerta meteo arancione sulla città di Genova e, quindi, “sentito il parere favorevole delle due Società, ha disposto il rinvio di 24 ore della partita Genoa-Atalanta”. Il maltempo che rischia di “paralizzare” la città di Genova nelle prossime ore ha avuto la meglio ancora una volta. Dopo il rinvio tra Sampdoria e Roma di qualche mese fa, ecco allora arrivare quello di Genoa-Atalanta. Le preoccupazioni per le condizioni meteo e l'allarme arancione su Genova non ha fatto stare tranquilli nelle ultime ore, per questo, considerati anche i possibili disagi per gli spettatori che si sarebbero dovuti recare allo stadio ieri, si è deciso per il rinvio della partita.



STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv satellitare bisognerà sintonizzarsi sui canali 206 e 252 della piattaforma di Sky, sul digitale terrestre il match verrà trasmesso sui canali 371 e 381 appartenenti al bouquet di Mediaset Premium. Come al solito la diretta streaming video è appannaggio di Sky Go e Premium Play, disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati alle rispettive pay-tv.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ATALANTA

Ballardini non dovrebbe apportare modifiche alla formazione che ha battuto il Verona, perciò in porta come sempre ci sarà Perin, Izzo e Rosi i terzini che daranno man forte se servirà a Spolli e Zukanovic, mentre Rigoni e Miguel Veloso faranno coppia a centrocampo dietro alla linea di trequartisti formata da Bertolacci, Taarabt e Migliore, con Pandev preferito a Lapadula nel ruolo di prima punta. Anche Gasperini non ha motivi per cambiare uomini: Berisha tra i pali, Toloi, Caldara e Masiello i tre centrali di difesa, centrocampo robusto con Hateboer, Freuler, Cristante e Spinazzola; Ilicic il trequarista che dovrà rifornire le due punte Gomez e Petagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur giocando in trasferta l'Atalanta, reduce dall'exploit in Europa League, gode dei favori del pronostico: la vittoria esterna degli orobici è quotata a 2,45 su WilliamHill mentre quella interna dei grifoni (che tra le mura amiche del Ferraris non hanno ancora ottenuto nessun successo) è valutata a 3,10 con il pareggio che potrebbe portare a una vincita pari a 3,35 volte la posta in palio su Unibet. Bet365 inoltre ritiene più probabile l'Under (1,75) rispetto all'Over (2,04), in particolare Betclic propone una quota di 7,50 per il risultato esatto di 1 a 0 in favore della compagine di Gasperini.

